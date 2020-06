La Lazio si illude, l’Atalanta non si arrende mai e la ribalta. Il big match della 27esima giornata termina 3-2 per la Dea che rimonta un doppio svantaggio iniziale alla squadra di Inzaghi e regala alla Juventus la fuga con un vantaggio di quattro punti sulla squadra di Inzaghi. Che lascia Bergamo con il rimpianto di aver sprecato un...

La Lazio si illude, l’Atalanta non si arrende mai e la ribalta. Il big match della 27esima giornata termina 3-2 per la Dea che rimonta un doppio svantaggio iniziale alla squadra di Inzaghi e regala alla Juventus la fuga con un vantaggio di quattro punti sulla squadra di Inzaghi. Che lascia Bergamo con il rimpianto di aver sprecato un vantaggio di due reti senza riuscire a chiudere il match. Lazio bellissima e perfetta al rientro in campo dopo quasi quattro mesi di stop, con un avvio arrembante, con pressing alto e contropiede impostati a destra dal velocissimo Lazzari. Che dopo appena cinque minuti con un cross in area costringe l’accorrente De Roon alla più maldestra delle autoreti. Sei minuti dopo ancora Lazzari in fuga a destra, palla a Immobile, la difesa atalantina tarda a reagire e Milinkovic-Savic da fuori piazza un tiro micidiale. Sembra tutto facile per i capitolini, ma l’Atalanta comincia a giocare sotto di due reti, iniziando un progressivo assedio all’area biancoceleste: Zapata obbliga Strakosha a rintuzzare un paio di colpi, ma in contropiede il solito Lazzari pesca Immobile che fallisce un rigore in movimento mancando il 3-0. La Dea ci crede, spinge e al 38’ trova la rete che la riapre con una zuccata di Gosens su cross da destra di Hateboer. Da quel momento ospiti rinchiusi nel bunker della propria metà campo e Atalanta a pressare sfruttando la migliore condizione fisica. Djimsiti manca il pari in apertura di ripresa, ma al 65’, sugli sviluppi dell’ennesimo corner nerazzurro, Malinovskyi spara il siluro per il 2-2. Finale con la Lazio in apnea, senza benzina, e l’Atalanta che piazza il colpo del ko con un’incornata di Palomino su corner.

Fabrizio Carcano