Asia e Alice, la favola delle gemelle Argento e oro in un’ora agli Europei

E’ un’Italia da urlo, quella che si prende ancora la scena agli Europei di artistica ad Antalya, in Turchia. Con le gemelle D’Amato, ventenni genovesi, assolute protagoniste, a comporre una doppia favola.

Ha iniziato alla grande la magica giornata di ieri Asia, capace di prendersi l’argento al volteggio. Solo la francese Coline Devillard l’ha preceduta, ed è arrivata una medaglia che sa tanto di conferma dopo l’argento degli Europei di Monaco 2022 e quello ai Mondiali del 2021. Ma soprattutto, questo podio è incredibile perché arriva sette mesi e mezzo dopo il bruttissimo infortunio alla caviglia subito da Asia, che ebbe quattro legamenti danneggiati atterrando da un salto l’anno scorso. La dedica, commossa, è al padre Massimo scomparso alcuni mesi fa.

E’ stata poi la gemella Alice ad andare oltre il sogno, prendendosi l’oro alle parallele asimmetriche. È la terza medaglia per l’atleta genovese – dopo dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around – che venerdì ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul. Per l’Italia è il quinto podio in questa edizione della rassegna continentale. La medaglia argento è stata conquistata dalla britannica Rebecca Downie, il bronzo dalla tedesca Elisabeth Seitz.

Due gemelle sul tetto d’Europa. Unite in tutto. Ma quando una delle due è in gara, l’accordo è che l’altra non la guardi.

E gioisce anche l’Italia della ritmica: la prodigiosa Sofia Raffaeli ha vinto l’All-around nella tappa di Coppa del Mondo diTashkent, in Uzbekistan.