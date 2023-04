Arbolino si arrende ad Acosta, ma comanda la classifica generale. Sorpresa Ortolà

Il secondo successo di fila in Moto2 è sfumato per 146 millesimi dopo un duello senza esclusioni di colpi (ed errori) con Pedro Acosta. Sotto la bandiera a scacchi passa prima lo spagnolo, Tony Arbolino al posto d’onore, ma resta in vetta alla classifica del Mondiale (61 punti, +7 su Acosta). A chiudere il podio, a sorpresa, Bo Bendsneyder. Soltanto 9° Celestino Vietti, risucchiato nel gruppo alla partenza e mai in partita nonostante la sua prima pole. Anche Dennis Foggia chiude con un anonimo 14° posto. Podio senza tricolore, invece, in Moto3. Vince Ivan Ortolà con un’impresa: parte in prima fila, un errore lo fa sprofondare oltre la Top 20, poi confeziona una risalita fino al gradino più alto del podio, il suo primo successo nel Motomondiale. Alle sue spalle Jaume Masia e Xavi Artigas. Male gli italiani: Riccardo Rossi 15° davanti a Romano Fenati, Filippo Farioli 18° seguito da Andrea Migno. Giornata nera per Stefano Nepa: per lui frattura di tibia e perone sinistri in un incidente con David Munoz.

M.Galv.