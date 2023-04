Anche Pilato stacca il pass per i Mondiali Già 12 azzurri qualificati

Quindici pass individuali per i Mondiali di luglio a Fukuoka, in Giappone, raccolti da 12 atleti (tre per Quadarella, due per Franceschi), più due in staffetta. Gli altri timbrati da Razzetti, Poggio, Martinenghi, Panziera, Pilato (nella foto), De Tullio, Angiolini, Deplano, Ceccon, Restivo, oltre alle staffette 4x100 mista maschile e femminile. Nell’ultima giornata sono arrivati quelli di Pilato (50 rana da 30“08, in batteria al mattino però aveva nuotato 29“84, secondo crono mondiale 2023), Panziera e Quadarella (4’05“83 sui 400 sl, tempo da lei mai centrato in primavera, prima atleta della storia a vincere quattro titoli italiani tra 200 e 1500 sl, Federica Pellegrini nel 2011 ci riuscì, ma tra 100 e 800 sl). Niente da fare per Gregorio Paltrinieri sui 1500 sl, vincitore in 14’49“02 contro il 14’48“00 richiesto, con distribuzione diversa dello sforzo (più lenta in avvio, per testare un piano "B"), ma come ha subito precisato il CT Cesare Butini "il nostro capitano è già in Giappone (era comunque già qualificato per le acque libere, NdR), Greg non si discute". E sia.

Gianmario Bonzi