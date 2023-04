Amstel Gold Race, Pogacar prenota già un’altra impresa in una classica da fotofinish

Di novità, l’Amstel Gold Race, primo atto del trittico delle Ardenne, ne propone una tecnologica: un fotofinish di ultima generazione. "Non vogliamo avere nessun dubbio", dicono gli organizzatori dopo gli arrivi contestati del 2021, quando la vittoria assegnata a Van Aert su Pidcock non convinse tutti, e della scorsa edizione, col successo attribuito a Kwiatkowski su Cosnefroy in un primo tempo dichiarato vincitore. Siccome non c’è due senza tre, ci si è attrezzati: aggiornando i dispositivi elettronici.

Non è una novità, invece, che Tadej Pogacar (nella foto) sia in cima ai pronostici anche nella corsa della birra: ormai allo sloveno basta soltanto presentarsi. E’ vero che il suo obiettivo è la Liegi di domenica prossima, ma la sua filosofia non prevede di affrontare le corse per allenarsi. Morale: anche sui 254 chilometri di stradine olandesi fra Maastricht e Valkenburg, con trentatré cotes da digerire, l’esame più difficile resta lui. Un favorito, molti outsiders, come accade in una classica meno severa di altre: il britannico Pidcock e il francese Cosnefroy hanno un conto da regolare col passato, lo statunitense Powless, il belga Benoot e il colombiano Higuita un palmares da costruire. Dei tredici italiani al via, gli indiziati a mettere il naso davanti sono Bagioli e Sobrero, il ‘cognato’ di Ganna. Diretta Rai e Eurosport dalle 13.

a. cos.