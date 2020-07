Ancora un ciclista coinvolto in un incidente stradale in allenamento. Ad allungare la lista è Andrea Di Renzo, giovane professionista abruzzese della Vini Zabu’, che ha riportato la frattura della clavicola mentre pedalava nella zona di Civitanova Marche. Di Renzo stava superando una fila di automobili ferme in coda quando è stato urtato da una vettura proveniente dalla carreggiata opposta, che stava inserendosi nella fila per entrare in un’area di servizio. Per il giovane abruzzese si tratta del secondo incidente in allenamento in pochi anni.

