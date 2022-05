Volley, finale Scudetto: super Lube, batte Perugia ed è 2-0

Roma, 5 maggio 2022 - Netta affermazione della Lube Civitanova Marche in gara 2 di finale Scudetto contro la Sir Safety Perugia. A Civitanova successo dei padroni di casa per tre set a zero (25-22, 29-27, 25-21), un trionfo che porta i marchigiani avanti due a zero nella serie e con la possibilità di vincere il tricolore domenica in gara 3 a Perugia. Per la Lube Civitanova Marche sarebbe il settimo Scudetto della storia.

Super Simon

Partita quasi mai in discussione a parte nel secondo set, trascinato ai vantaggi dalla Sir Safety che però si è persa sul più bello perdendo 29-27 un parziale che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Determinanti i 16 punti di Simon per la Lube assieme ai 12 di Yant e Lucarelli, tra gli umbri 17 di Rychlicki, 12 di Leon e 10 di Anderson. Domenica 8 maggio gara 3 a Perugia alle ore 18.

