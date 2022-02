Sci, Goggia indietro a Crans: "Non sono nelle migliori condizioni"

Terminate le Olimpiade, riprende la Coppa del mondo. Domani la prima delle discese di Crans Montana, con Sofia Goggia in gara a difendere il pettorale rosso di leader di specialità dall'assalto della svizzera Corinne Suter. In pista anche Federica Brignone, che ha sempre apprezzato la pista elvetica, più vicina a un supergigante che ad una discesa. Le prove hanno confermato questo trend, con Brignone quinta e Goggia ottava ma con un salto di tre porte. La bergamasca è lontana dalla miglior condizione.



Goggia: "Difficile ritrovare ritmo"



Sensazioni non esattamente positive per Goggia, argento a Pechino: “Ho sbagliato il primo salto e sono finita lunga su una porta, poi mi sono irrigidita un po’ e ci ho messo qualche curva a ritrovare il ritmo, su una pista che assomiglia molto ad un supergigante - le sue parole alla Fisi - Non sono certamente nelle condizioni fisiche di inizio stagione, per certi versi dal punto di vista mentale è più difficile approcciare queste due discese di coppa, piuttosto che una discesa olimpica, perché l’impegno profuso per rientrare in Cina è stato veramente pazzesco. L’obiettivo per il fine settimana è quello di difendere il pettorale di leader nella specialità, Suter rimane molto pericolosa”.



