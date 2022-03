Slalom femminile oggi: sorpresa Slokar a Courchevel

Courchevel (Francia), 19 marzo 2022 – Acuto di Andreja Slokar che sulle nevi di Courchevel conquista la vittoria nell’ultima prova di stagione dello slalom speciale femminile. Quella firmata dalla Slokar è una vera e propria impresa, dal momento che la sciatrice slovena aveva chiuso la prima parte di gara al sesto posto con un ritardo di 75 centesimi di secondo dalla tedesca Lena Duerr che però nella seconda manche ha dissipato tutto il suo tesoretto chiudendo in seconda posizione a 48 centesimi dalla vincitrice. Terzo posto finale, invece, per l'oro olimpico a Pechino Petra Vlhova, che si è aggiudicata anche la coppa di specialità con 770 punti, 199 in più di Mikaela Shiffrin, fresca vincitrice della sua quarta Coppa del Mondo, ma autrice di una prova opaca e chiusa con un ottavo posto. Grande delusione, infine, per la svizzera Michelle Gisin, arrivata seconda al termine della prima manche ma protagonista di una brutta caduta nella seconda.

Leggi anche - Finali Coppa del mondo di sci: Odermatt vince il gigante, delude De Aliprandini