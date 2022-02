Sci, slalom speciale di Garmisch: vince Kristoffersen. Settimo Vinatzer

Garmisch (Austria), 26 febbraio 2022 – Henrik Kristoffersen conquista la prova di slalom speciale di Coppa del Mondo di sci a Garmisch-Partenkirchen. Lo sciatore norvegese ha preceduto sul podio di 14 centesimi lo svizzero Loic Meillard e l’austriaco Manuel Feller. Grande delusione, invece, per l’elvetico Tangui Nef, arrivato primo al termine della prima manche e uscito nel corso della seconda per un banale errore così come l'oro olimpico di Pechino, Clement Noel. L’unico azzurro arrivato tra i migliori dieci è Alex Vinatzer che, dopo aver concluso al 23° posto la prima manche, è arrivato settimo davanti all’iberico Joaquim Salarich, protagonista a sua volta di un’ottava piazza storica per la Spagna.



Gli altri italiani

Appena fuori dai migliori dieci, invece, Stefano Gross, arrivato al traguardo con un ritardo di un secondo e ventinove centesimi da Kristoffersen. Ventunesima piazza conclusiva, infine, per l’altro azzurro Giuliano Razzoli.

