Sci, Ledecka vince la discesa di Crans Montana, deludono le azzurre

Crans Montana, 26 febbraio 2022 - E' di Ester Ledecka la discesa di Crans Montana, prima tappa di Coppa del mondo dopo le Olimpiadi. C'era grande attesa per la prova svizzera, soprattutto in casa Italia con Goggia pettorale rosso, Brignone sempre a suo agio a Crans e Delago, nuova leva della velocità azzurra. Ma è andata male, azzurre lontane dal podio con la ceca a vincere davanti a Mowinckel e Huetter. Fortunatamente Suter rosicchia pochi punti a Goggia.

Ledecka perfetta, azzurre in ritardo fin dalle prime porte



Prova pressoché perfetta per Ester Ledecka, sempre all'attacco e con linee giuste nella parte alta, ma anche buona progressione nella zona finale dove Mowinckel, prima di lei, aveva prodotto una sensibile accelerazione. Lotta di centesimi ma alla fine ha prevalso Ledecka in 1'30"17, 21 centesimi meglio di Mowinckel e 42 di una sempre più convincente Cornelia Huetter, la quale ha privato del podio la connazionale Puchner, quinta a 98 centesimi, preceduta da Nufer quarta a 84. Delusione per le altre big, la favorita Gut, partita con il pettorale uno, è uscita dopo poche porte, mentre la connazionale Suter non ha trovato ritmo chiudendo solo decima. Male le azzurre. La migliore è comunque Goggia, ma al termine di una prova difensiva, senza ritmo, senza linee e velocità, alla fine è dodicesima. Il risultato consente alla bergamasca di perdere solo sei punti da Suter nella classifica di specialità: 424 a 360. Tutte le italiane sono apparse in difficoltà nelle linee, il grosso del vantaggio è stato perso nella parte alta e in quella bassa, infatti sono tutte vicine con Nadia Delago quattordicesima, Curtoni sedicesima, Brignone diciassettesima e Nicol Delago diciannovesima. Domani il bis, sperando vada meglio.

