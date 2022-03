Sci, Brignone dopo il team event: "Ho solo pensato a portare a casa le gambe"

Meribel, 18 marzo 2022 - Team event difficile per l'Italia, uscita ai quarti, vinto dalla Svizzera sull'Austria. Domani e dopo domani si chiudono le finali di coppa del mondo a Meribel e gli azzurri hanno dato l'impressione di non aver voluto rischiare più di tanto in una prova, di fatto, inutile. Federica Brignone è stata molto chiara ai microfoni della Rai, dichiarando di essersi preservata per il gigante di domenica 20 marzo.

Brignone: "Neve marcia"

Il team event non è esattamente una specialità favorevole per l'Italia che forse non si allena specificatamente per questo format. E' andata così anche a Meribel e Brignone non le ha mandate a dire: "Il team event non lo prepariamo e si vede, non ci stava proprio per noi che facciamo tutte le discipline prima delle gare tecniche del week-end - le sue parole - Mi dispiace dirlo, ma personalmente oggi non me ne fregava niente del risultato, penso al gigante di domenica e ad aver portato a casa le gambe su questa neve marcia”.

