Tirreno Adriatico tappa 7, percorso e orari tv

Carpegna, 12 marzo 2022 - Ultima tappa domani, domenica 13 marzo, alla Tirreno Adriatico 2022. Il vincitore è ormai Tadej Pogacar dopo l'assolo nella tappa di Carpegna e domani ci sarà la classica passerella finale con partenza e arrivo da San Benedetto del Tronto.

Sommario

Tappa divisa in due parti e lunga 155 chilometri. Prima metà mossa, con le salitelle verso Montalto delle Marche e poi il muro di Ripartrasone al chilometro 69. Seconda parte totalmente piatta negli ultimi 80 chilometri con il circuito finale di 15 chilometri da ripetere 5 volte su percorso su strade rettilinee e larghe. Finale abbastanza facile con ultima curva a un chilometro dal traguardo per il classico volatone finale.

Tappa per velocisti, Merlier, Nizzolo, Demare e Ewan i più accreditati per la volata finale della Tirreno Adriatico 2022.

Partenza da San Benedetto del Tronto alle 11.05, arrivo previsto tra le 15 e le 15.30. Diretta a pagamento dalle 13.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro dalle 13.45 su Raisport Hd, passaggio dalle 14.10 su Rai Due, in streaming su Raiplay.

