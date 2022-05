Pallavolo, Perugia riapre la finale Scudetto: 3-1 alla Lube

Perugia, 8 maggio 2022 - La Sir Safety Perugia è ancora in corsa per lo Scudetto. Dopo le vittorie della Lube nelle prime due partite della serie finale, gli uomini di Nikola Grbic si sono imposti al Pala Barton per tre set a uno con il punteggio di 24-26, 25-19, 25-18, 26-24. La Sir Safety dunque accorcia sul due a uno e mercoledì ci sarà gara 4 in casa Lube con i ragazzi di Blengini che avranno il match point davanti al proprio pubblico.



Leon sugli scudi



La rimonta della Sir Safety Perugia, che aveva perso il primo set, porta la firma tra le altre di Leon, con 21 punti totali, e del centrale Mengozzi, 9, mentre Rychlicki ha supportato bene la squadra con 13 punti. Nelle fila della Lube Civitanova Marche 11 di Yant e Garcia, 10 di Lucarelli. La Lube ha pagato una bassa percentuale in ricezione perfetta, 9%, mentre la Sir Safety è salita al 27%.

