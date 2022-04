golf, inizia l'Abruzzo Alps Open

Al Miglianico Golf & Country Club di Miglianico (Chieti) è tutto pronto per l’Abruzzo Alps Open (13-15 aprile), primo evento (inserito anche nel calendario dell’Alps Tour) dell’Italian Pro Tour 2022, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, arrivato alla sedicesima edizione. Ad aprire lo spettacolo è stata la Pro-Am vinta dal team guidato dal portoghese Tomas Guimaraes Bessa. Dal campione in carica Jacopo Vecchi Fossa (che nel 2021 ha poi vinto l’ordine di merito dell’Alps Tour) a Stefano Mazzoli (attuale leader della money list del terzo circuito europeo maschile), i due big italiani più attesi della competizione, passando per Tommaso Perrino, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica Maschile e Femminile della FIG. Che dopo aver giocato l’Open d’Italia - nel 2020 e nel 2021 - al fianco dei campioni del DP World Tour, e debuttato sull’Alps Tour (lo scorso 21 marzo) al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) nella seconda tappa delle Winter Series, è ora tra i 138 concorrenti in campo a Miglianico. Proprio nel segno del Progetto Ryder Cup 2023, che vede l’inclusione sociale tra i suoi punti imprescindibili. Per uno sport, il golf, contro ogni barriera. Pro-Am, il portoghese Guimaraes Bessa guida il suo team al successo. In campo anche gli ex calciatori Massaro e Pepe – Con un totale di “-33”, è stata la squadra del “pro” Guimaraes Bessa, con Giuseppina D’Aurizio, Teresa Di Bonaventura e Angela Sichetti, a conquistare la Pro-Am dell’Abruzzo Alps Open. La compagine del portoghese ha superato quella capitanata dal francese Franck Medale, con Antonietta Cinalli, M. Federica Simone e Violetta Carniel, che s’è classificata seconda con “-28”, lo stesso score ottenuto da quella di Riccardo Bregoli, con Nicola Rapino, Mario Sperandii e Stefano Minto, terza in virtù di uno score più alto nelle ultime nove buche giocate. Quarto posto con ...