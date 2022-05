golf Alps Tour, via al Molinatto Open

L’attesa è finita. A Cernusco sul Naviglio (Milano) è tutto pronto per il Molinetto Alps Open (4-6 maggio), seconda tappa dell’Italian Pro Tour 2022, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG. Sul percorso del Molinetto Country Club, che nel 1985 ospitò l’Open d’Italia, ad aprire lo spettacolo è stata la Pro-Am vinta dal team guidato da Federico Maccario. Che sarà uno dei protagonisti più attesi del torneo - inserito anche nel calendario dell’Alps Tour - insieme, tra gli altri, a Stefano Mazzoli, leader dell’ordine di merito del terzo circuito europeo maschile e già vincitore quest’anno dell’Ein Bay Open in Egitto. Nel field anche altri quattro dei sei vincitori di una gara dell’Alps Tour 2022: lo spagnolo Manuel Morugan (campione al Miglianico Golf & Country Club dell’Abruzzo Alps Open, gara d’apertura dell’Italian Pro Tour 2022), il francese Adrien Pendaries e lo svizzero Mathias Eggenberger, a segno rispettivamente nella prima e nella seconda gara delle Winter Series dell’Alps Tour (che sono andate in scena al Terre dei Consoli Golf Club di Monterosi e al Golf Nazionale di Sutri). E ancora; il portoghese Tomas Guimaraes Bessa (suo il New Giza Open), secondo nella “money list” dell’Alps Tour. Tra gli azzurri puntano in alto anche Gregorio De Leo e Filippo Bergamaschi. Pro-Am, Maccario guida il suo team al successo in Lombardia – Con un totale di “-42”, è stata la squadra del “pro” Federico Maccario, con Riccardo Spitale, Andrea Moreno e Beatrice Santanero, a conquistare la Pro-Am del Molinetto Alps Open. La compagine guidata dal 27enne azzurro ha superato quella dello spagnolo Manuel Morugan, con Andrea Denti, Carlo Federico Gnecchi e Carlo Pilenga, che s’è classificata seconda con “-41”. In terza posizione, con “-37”, il team del francese Franck Medale, con Marco De Gaetano, Donatella Buizza e Alberto Molteni. Quarta piazza con ...