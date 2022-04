golf, Alps Tour: al via la stagione del golf nostrano

Con l'Abruzzo Alps Open inizia la stagione dell'Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG che accompagna la crescita dei talenti verso la Ryder Cup 2023. Il torneo, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo maschile, si disputerà dal 13 al 15 aprile sul percorso del Miglianico Golf & Country Club di Miglianico (Chieti). Saranno 138 i concorrenti, in rappresentanza di tredici nazioni, a contendersi la competizione e un montepremi di 40.000 euro, di cui 5.800 andranno al vincitore. L’evento di Miglianico - nel cui albo d’oro figurano nomi di spicco del DP World Tour come l’inglese Matt Wallace (Grand Final Alps Tour 2016) e Guido Migliozzi (Alps Tour 2017) - si aprirà martedì 12 aprile con la Pro-Am che vedrà sfidarsi 26 team formati da un professionista e da tre dilettanti, tra i quali gli ex calciatori Daniele Massaro e Simone Pepe. Otto tappe con i campioni del golf - La sedicesima stagione dell'Italian Pro Tour è pronta a partire e il circuito, nel segno del Progetto Ryder Cup 2023, si svilupperà da Nord a Sud con altre sette tappe dopo l’Abruzzo Alps Open: il Molinetto Alps Open (Alps Tour, 4-6 maggio, Molinetto Country Club, Cernusco sul Naviglio - Milano), il Memorial Giorgio Bordoni presented by AON (Alps Tour, 25-27 maggio, La Pinetina Golf Club, Appiano Gentile – Como), l'Italian Challenge Open(Challenge Tour, 30 giugno-3 luglio, Golf Nazionale, Sutri - Viterbo), il Roma Alps Open (Alps Tour, 21-23 Luglio, Golf Club Parco de’Medici – Roma), l'Albarella Alps Open (Alps Tour, 29 settembre-1ottobre, Golf Club Albarella, Isola di Albarella, Rovigo), il Senior Italian Open (Legends Tour, 21-23 ottobre, Argentario Golf Club, Porto Ercole -Grosseto) e il Campionato Nazionale Open (23-26 novembre, Golf Nazionale, Sutri – Viterbo). Jacopo Vecchi Fossa guida il gruppo azzurro ...