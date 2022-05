Giro d'Italia 2022, tappa 3: vince Cavendish. Classifica generale e ordine d'arrivo

Balatonfured, 8 maggio 2022 - Il Giro d'Italia 2022 saluta l'Ungheria nella tappa 3, che segna oggi il ritorno al successo nella corsa rosa dopo 9 anni di Mark Cavendish, che sfrutta il grande lavoro della Quick-Step Alpha Vinyl Team e vince di potenza a spese di Arnaud Démare e Fernando Gaviria. Il miglior italiano è Jakub Mareczko, che si piazza quinto: il bresciano può comunque consolarsi con la maglia rosa che resta sulle spalle del compagno di squadra Mathieu Van Der Poel. La giornata di pausa in programma domani permetterà alla carovana di riposare ma soprattutto di trasferirsi in Italia: all'orizzonte, nella tappa 4, c'è il primo esame per gli scalatori, con in programma l'ascesa verso l'Etna.

Le tappe clou del Giro d'Italia 2022

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa Cycling Team), il cui attacco termina a 28 km dal traguardo. Il resto della frazione, con l'eccezione di una breve sortita offensiva di Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), è un'inesorabile attesa fino alla volata, nella quale a spuntarla è Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team), che parte lunghissimo e ritrova il successo al Giro dopo 9 anni: completano il podio di giornata Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Ordine d'arrivo tappa 3 Giro d'Italia 2022

1) Mark Cavendish (QST) in 4h56'39''

2) Arnaud Démare (GFC) st

3) Fernando Gaviria Rendon (UAD) st

4) Biniam Girmay (IWG) st

5) Jakub Mareczko (AFC) st

6) Edward Theuns (TFS) st

7) Simone Consonni (COF) st

8) Caleb Ewan (LTS) st

9) Alberto Dainese (DSM) st

10) Phil Bauhaus (TBV) st

Classifica generale Giro d'Italia 2022

1) Mathieu Van Der Poel (AFC) in 9h43'50''

2) Simon Philip Yates (BEX) +11''

3) Tom Dumoulin (TJV) +16''

4) Matteo Sobrero (BEX) +24''

5) Wilco Kelderman (BOH) +24''

6) Ben Tulett (IGD) +24''

7) Tobias Svendsen Foss (TJV) +28''

8) Bauke Mollema (TFS) +28''

9) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +29''

10) Mauro Schmid (QST) +29''

