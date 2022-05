Giro d'Italia 2022, quando inizia: date, tappe e partecipanti

Roma, 2 maggio 2022 - E' maggio. E' il mese del Giro d'Italia. E' tutto pronto da Budapest per la partenza della corsa rosa 2022 che si snoderà dall'Ungheria a Verona dopo 3445 chilometri e 50mila metri di dislivello. Si parte venerdì 6 maggio dalla capitale ungherese per arrivare a Verona domenica 29 maggio. La lunghezza media di ogni tappa è di 164 chilometri e ci sarà come sempre grande spettacolo sulle Alpi nelle tappe decisive per la corsa, mentre al sud si toccheranno Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. La prima tappa in Italia dopo l'Ungheria sarà quella che arriverà all'Etna in data 10 maggio. Da lì si risalirà verso nord.

Partecipanti di rilievo

Il lotto di partecipanti presenta grande incertezza sui possibili vincitori. Il favorito sembra essere Richard Carapaz della Ineos, seconda freccia della squadra Richie Porte, ma attenzione anche a Joao Almeida della Uae e Simon Yates della Bike Exchange come uomini da podio. Altri protagonisti potrebbero essere Hugh Carty della Ef, Romain Bardet della Dsm, Alejandro Valverde della Movistar, Wilco Keldermann e Jai Hindley della Bora, Mikel Landa della Bahrain, Miguel Angel Lopez dell'Astana e Guillaume Martin della Cofidis. Non è finita, perché ci sarà il ritorno di Tom Dumoulin con la casacca della Jumbo Visma anche se le incognite sulla sua condizione sono tante. Grande spettacolo lo offrirà invece Mathieu Van der Poel, alla sua prima partecipazione al Giro, soprattutto nelle tappe più vicine alle classiche del nord. In casa Italia non ci sarà Damiano Caruso, sul podio l'anno scorso, mentre sarà al via Vincenzo Nibali che guiderà una pattuglia con qualche scalatore interessante come Lorenzo Fortunato e Giulio Ciccone, ma per la classifica generale sarà dura. In gara anche l'eterno Domenico Pozzovivo.

L'elenco e le date delle tappe

6 maggio Budapest-Visegrad 195 chilometri

7 maggio Budapest-Budapest 9 chilometri

8 maggio Kaposvar-Balatonfured 201 chilometri

10 maggio Avola-Etna 172 chilometri

11 maggio Catania-Messina 174 chilometri

12 maggio Palmi-Scalea 192 chilometri

13 maggio Diamante-Potenza 196 chilometri

14 maggio Napoli-Napoli 153 chilometri

15 maggio Isernia-Blockhaus 191 chilometri

17 maggio Pescara-Jesi 196 chilometri

18 maggio Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia 203 chilometri

19 maggio Parma-Genova 204 chilometri

20 maggio Sanremo-Cuneo 150 chilometri

21 maggio Santena-Torino 147 chilometri

22 maggio Rivarolo Canavese-Cogne 178 chilometri

24 maggio Salò-Aprica 202 chilometri

25 maggio Ponte di Legno-Lavarone 168 chilometri

26 maggio Borgo Valsugana-Treviso 152 chilometri

27 maggio Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte 177 chilometri

28 maggio Belluno-Marmolada 168 chilometri

29 maggio Verona-Verona 17 chilometri