Sci, Brignone sul trionfo a Meribel: "Volevo chiudere vincendo"

Meribel, 20 marzo 2022 - Undici vittorie al femminile in una singola stagione di Coppa del Mondo. Mai l'Italia era arrivata così lontano nello sci alpino e l'ultima gara 2021/2022 ha visto il trionfo di Federica Brignone nel gigante conclusivo di Meribel davanti all'altra azzurra Marta Bassino. Quarantanovesimo podio nel massimo circuito per Brignone, con venti vittorie totali: l'ultima in gigante risaliva al dicembre 2022.

Brignone: "Volevo chiudere vincendo"

Molto soddisfatta per il finale di stagione la valdostana che ha vinto anche la coppa di supergigante: "Volevo chiudere la stagione vincendo un gigante e avevo solo questa occasione quindi ho dato tutto - le parole di Brignone alla Fisi - Mi sentivo bene, stavo sciando bene da un po’. Dopo la débâcle di Are son venuta qui per cercare un’ultima chance e son riuscita a sfruttarla per raggiungere l’obiettivo di venti vittorie in Coppa del mondo. Un 2022 non da dieci in pagella solo perché sono pignola, ma l’ho chiuso nel migliore dei modi facendo tutto quello che potevo”.

