Pattinaggio, Ghiotto terzo nelle finali di Coppa, solo Van der Poel è imbattibile

Bologna, 12 marzo 2022 - Stagione da incorniciare per Davide Ghiotto. Alle Olimpiadi di Pechino un sontuoso bronzo nei 10mila metri vinti da Nils Van der Poel, nelle finali di Coppa del mondo ad Heerenveen è arrivato un altro podio nei 5mila metri sempre dietro lo svedese. Ghiotto sulle lunghe distanze chiude secondo al mondo dietro al solo fenomeno scandinavo che è imbattuto da due anni.



Ghiotto terzo



Nei 5mila di Heerenveen primo posto per il solito Van der Poel in 6'08"815 davanti al belga Bart Swings in 6'15"121 mentre Ghiotto ha chiuso terzo in 6'19"386. Secondo podio per Ghiotto in Coppa del mondo. L'azzurro ha portato a termine a livello mondiale una stagione super nelle lunghe distanze, vinte da Van der Poel con 360 punti davanti ai 272 di Ghiotto e ai 264 del canadese Bloemen. Di fatto Ghiotto è il secondo al mondo dietro a un autentico fenomeno.



