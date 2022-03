Damiano Caruso: "Dispiace non essere al Giro. Tour? Non farò classifica"

Bologna, 14 marzo 2022 - Grande protagonista la Giro d'Italia 2021, Damiano Caruso quest'anno ha stilato, assieme alla sua squadra, un programma di lavoro diverso. Niente Giro, il siciliano andrà al Tour de France ma non per fare classifica. L'obiettivo sarà vincere una tappa per mettere nel suo palmares almeno una vittoria in ognuno dei tre grandi giri stagionali. Per Caruso un compromesso tra gli obiettivi personali e le esigenze della squadra.

Dispiace non esserci



Intervistato da Oasport, Caruso ha parlato del suo programma e ha confermato l'assenza dal Giro d'Italia 2022: "L'obiettivo sarà il Tour de France - le sue parole - Ma prima farò Milano-Sanremo, Giro di Sicilia e Giro di Romandia, poi pausa per ricominciare con Giro di Svizzera, campionato italiano e infine Tour de France". Attenzione però, Caruso non farà classifica alla Grand Boucle: "Mi dispiace non essere al Giro dopo l'affetto dell'anno scorso, ma serve trovare un compromesso tra ciò che si vuole e ciò di cui ha bisogno la squadra. Al Tour non farò classifica, mi piacerebbe vincere una tappa perché vorrebbe dire essere riuscito a vincere una tappa in tutti e tre i Grandi Giri".

Leggi anche - Pogacar vince la Tirreno Adriatico 2022