Vuelta femminile 2023: il percorso, le favorite e dove vederla in tv

Roma, 29 aprile 2023 - Non solo il Giro d'Italia 2023, in partenza il 6 maggio: anche il ciclismo femminile si appresta ad aprire la stagione delle corse a tappe. L'appuntamento è per lunedì 1 maggio, giorno in cui scatterà la Vuelta femminile 2023.

Il percorso

I 730,3 km complessivi da percorrere saranno suddivisi in 7 tappe. La prima, di 14,5 km, sarà la cronometro inaugurale di Torrevieja: la prima occasione per le atlete più attese per provare a indirizzare fin dal principio una classifica generale che verosimilmente non subirà grossi scossoni nelle frazioni successive. La tappa 2 e la tappa 3, che condurranno la carovana rispettivamente da Orihuela a Pilar de La Horadada e da Elche de la Sierra a La Roda dopo 105,1 km e 148,2 km, infatti si presentano adatte alle tante ruote veloci presenti in gruppo. La musica comincia a cambiare a partire dalla tappa 4, la Cuenca-Guadalajara di 133,1 km praticamente tutti mossi. Si tratta dell'antipasto di ciò che aspetta la carovana nella parte conclusiva della Vuelta 2023, che curiosamente a livello femminile apre la stagione dei Grandi Giri al contrario di ciò che succede a livello maschile. Il primo tassello per definire la classifica generale è la tappa 5, la La Cabrera-Mirador de Penas Llanas (Riaza) di 129,2 km: la classica frazione di montagna seguita da una, la tappa 6 che condurrà la carovana da Castro Urdiales a Laredo dopo 106,7 km, leggermente meno complessa. Poi la grande chiusura, fissata per domenica 7 maggio: la tappa 7, la Pola de Siero-Lagos de Covadonga, che con i suoi durissimi 93,5 km emetterà i verdetti definitivi.

Le tappe

Tappa 1 - Torrevieja, 14,5 km (cronometro individuale) Tappa 2 - Orihuela-Pilar de la Horadada, 105,1 km Tappa 3 - Elche de la Sierra-La Roda, 148,2 km Tappa 4 - Cuenca-Guadalajara, 133,1 km Tappa 5 - La Cabrera- Mirador de Penas Llanas (Riaza), 129,2 km Tappa 6 - Castro Urdiales-Laredo, 106,7 km Tappa 7 - Pola de Siero-Lagos de Covadonga, 93,5 km

Le favorite

Già, ma chi sono le favorite? Gli anni passano e le Classiche di primavera appena messe alle spalle sembrano aver confermato questa tesi, ma la vincitrice in carica Annemiek Van Vleuten resta uno dei principali pericoli per le altre contendenti alla maglia rossa. Si accennava alla primavera: impossibile dimenticare le tante imprese inanellate in sequenza da Demi Vollering, ma sono da non sottovalutare anche le candidature di Juliette Labous, Amanda Spratt, Mavi Garcia, Kristen Faulkner, Ane Santesteban, Charlotte Kool, Niamh Fisher-Black, Marlen Reusser, Liane Lippert e Katarzyna Niewiadoma. Una curiosità: dopo una lunghissima assenza dettata dall'infortunio shock alla gamba occorso a Imola nel 2020 e da seguenti problemi cardiaci, si rivedrà in gruppo Chloé Dygert. Quanto alle italiane, riflettori puntati su Gaia Realini, Silvia Persico, Rachele Barbieri, Katia Ragusa ed Elena Cecchini.

Dove vedere la Vuelta femminile 2023 in tv

La Vuelta femminile 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 (numero 210) ed Eurosport 2 (numero 211), in streaming sui dispositivi Sky Go, DAZN, NOW e Discovery+ e sul portale Eurosport.it.

