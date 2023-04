Volley, impresa di Milano a Civitanova: la finale è a un passo. Piacenza batte Trento e riapre la serie

Sono ancora aperte le semifinali scudetto del volley, e le sorprese non sono finite: quella più grande è rappresentata da Milano, che ha espugnato il palasport di Civitanova con un 3-0 che non ammette repliche (25-18, 25-23, 26-24), si è portata sul 2-1 e ora si giocherà il primo matchball per una storica finalissima sabato alle 18 all'Allianz Cloud. I ragazzi di Piazza si confermano la rivelazione della stagione in campionato, dopo aver eliminato la corazzata Perugia nei quarti ora possono realizzare un altro exploit.

Ha riaperto la serie invece Piacenza, che sulla carta era favorita ma si trovava sotto per 0-2 nella serie contro Trento. Il gruppo allenato da Botti ha vinto 3-0 gara tre (25-23, 25-22, 25-20) sul campo dei trentini e ora si giocherà in casa, sempre sabato, la possibilità di arrivare alla bella delle semifinali.