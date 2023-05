Volley, Egonu torna in nazionale: convocata da Mazzanti in Nations, debutta Antropova

Bologna, 2 maggio 2023 - A ottobre, dopo il bronzo vinto al Mondiale nella finalina sugli Stati Uniti, Paola Egonu aveva lasciato intendere il suo addio alla nazionale azzurra, non tanto pubblicamente ma con uno sfogo carpito dopo l’ultima palla messa a terra. Ora, però, dopo cinque mesi, il commissario tecnico Davide Mazzanti l’ha inserita tra le trenta convocate per la Nations League che parte a fine maggio e di cui l’Italia è campione in carica. Egonu probabilmente non prenderà parte effettivamente alla competizione come tante altre big, ma è tracciato il ritorno nel percorso che porterà verso Parigi 2024. Tra le convocate ci sarà anche il debutto di Ekaterina Antropova, l'erede designata di Paola che nel frattempo si è rasserenata sul tema razzismo, portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche a Sanremo 2023.

Antropova naturalizzata, Egonu ritorna

“È stancante. Mi hanno chiesto perché sono italiana. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale”, lo sfogo di Egonu dopo il mondiale di ottobre 2022, ma di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e con essa il malumore. E allora è ufficiale il rientro di Egonu in nazionale, con la schiacciatrice del Vakifbank convocata tra le 30 pallavoliste inserite in lista da Davide Mazzanti per la Nations League anche se il suo ritorno effettivo in campo dovrebbe avvenire in seguito.

Questo l’elenco. Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, Giorgia Frosini, Paola Egonu Schiacciatrici: Miriam Sylla, Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Rebecca Piva, Caterina Bosetti, Elena Pietrini Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Emma Graziani, Cristina Chirichella Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni, Monica De Gennaro

Non potranno essere utilizzate tutte e trenta, infatti per ogni tappa il commissario tecnico ne potrà scegliere quattordici e la strategia sembra essere quella di concedere spazio alle seconde linee in Nations League per poi sfruttare le big in vista dell’Europeo e del torneo di qualificazione olimpica. Così, nonostante Egonu sia convocata, nella Nations dovrebbe toccare alla sua erede designata, ovvero quella Ekaterina Antropova da poco naturalizzata azzurra. Particolare la storia della schiacciatrice oggi a Scandicci, dato che sta giocando da straniera in Serie A essendo arrivata da giovanissima in Italia ma nata in Islanda da genitori russi. Classe 2000, la Antropova ha intrapreso il percorso burocratico per ottenere la cittadinanza italiana e il processo è stato lungo e laborioso, con tanto di ricorso al Tas. Già in A2 nelle fila di Sassuolo la Antropova ha giocato da italiana mettendo in luce il suo talento fino a che, arrivata a Scandicci, al momento dell’iscrizione alla Challenge Cup, la federazione internazionale aveva segnalato un primo tesseramento da atleta russa per i collegiali under 16 nel 2017 anche se Ekaterina poi non vi prese parte. Si è aperto dunque un contenzioso che ha portato Antropova a fare appello al Tas di Losanna, una lunga battaglia burocratica che è stata vinta dalla pallavolista che ora è italiana a titolo definitivo e convocabile in nazionale. E proprio in Nations League dovrebbe toccare a Ekaterina, con il debutto il 30 maggio contro la Thailandia nella tappa di Antalya in Turchia, per un calendario che si protrarrà fino 2 luglio prima della fase ad eliminazione diretta. Questo il calendario 30 maggio: Italia-Thailandia ore 16 1 giugno: Polonia-Italia ore 16 2 giugno: Stati Uniti-Italia ore 19 3 giugno: Turchia-Italia ore 19 14 giugno: Italia-Bulgaria ore 11 15 giugno: Repubblica Dominicana-Italia ore 14.30 17 giugno: Olanda-Italia ore 11 18 giugno: Italia-Cina ore 14.30 28 giugno: Brasile-Italia ore 15.30 30 giugno: Canada-Italia ore 8 1 luglio: Italia-Croazia ore 8 2 luglio: Italia-Giappone ore 12

