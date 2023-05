Volley, Egonu e Guidetti sul tetto d’Europa

Torino, 20 maggio 2023 – Paola Egonu è tornata, altro che. E lascia un bel ricordo alla Turchia che l’ha ospitata per una sola stagione: con 40 punti l’opposto azzurro ha trascinato il Vakifbank Istanbul alla vittoria nel derby tutto turco della finale di Champions League che si è tenuta a Torino. L’Eczacibasi è stato battuto 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17) dalla squadra allenata dal modenese Giovanni Guidetti, che mette in bacheca la sua sesta champions in carriera (e ha appena 50 anni...). Al di là del dato tecnico, comunque pazzesco perché in quattro set la ragazza di Cittadella ha messo per terra qualcosa come 37 schiacciate vincenti (più due muri e un ace) tornando a livelli di assoluta eccellenza mondiale, la partita della Egonu è un bel segnale anche per l’Italia.

Il futuro della campionessa azzurra è già noto: l’anno prossimo giocherà a Milano, per il dispiacere del tecnico emiliano che ne ha elogiato l’umiltà e le voglia di imparare. Ma ai tifosi italiani interessa soprattutto il fatto che durante l’estate Paola tornerà a vestire anche la maglia azzurra, dopo le polemiche contro gli haters che l’avevano fatta vacillare negli ultimi mondiali e che avevano fatto temere un addio alla nazionale.