Traditi, dal fair play al primo podio

Dalla vittoria da infortunata nei campionati italiani alla prima medaglia in Coppa del mondo: Gaia Traditi (foto Bizzi) era diventata ’famosa’ qualche settimana fa perché un infortunio in finale tricolore rischiava di toglierle vittoria e qualificazione agli Europei, ma la rivale e amica Emilia Rossatti si era rifiutata di approfittare dell’infortunio e l’aveva lasciata vincere. Ieri la Traditi ha trasformato il bel gesto dell’amica in benzina per la sua prima medaglia in Coppa del mondo, la seconda di giornata per la spada azzurra insieme con quella di Davide Di Veroli a Istanbul, le ragazze erano a Fujairah, negli Emirati Arabi. Di Veroli ha ottenuto il bronzo confermando il podio già assacciato con l’argento nel gp di Cali.

La Traditi, ventiduenne romana, ha superato l’ucraina Kharkova 15-12, poi l’estone Kuusk 9-8, quindi due derby consecutivi, con Roberta Marzani per 15-10 prima del successo all’ultima stoccata contro la compagna di sala Alberta Santuccio, 15-14. In semifinale ha perso contro la coreana Song.