Tour of the Alps, vince Tao Geoghegan Hart. Le pagelle di Angelo Costa

Roma, 21 aprile 2023 - Tour of the Alps all’inglese: nell’albo d’oro entra Tao Geoghegan Hart. Giusto così: due tappe vinte, leader dal primo giorno, l’inglese mostra sicurezza e maturità, oltre che una grande squadra accanto. Non una sorpresa, né una novità in vista del Giro d’Italia: in fondo è pur sempre uno che la corsa rosa l’ha già conquistata. In cinque giorni di corsa altrettante vittorie straniere: l’ultima la firma il britannico Simon Carr davanti al compagno Steinhauser. L’Italia chiude la settimana con due terzi posti: dopo il baby Pellizzari sale sul podio di giornata anche Matteo Fabbro.

L'uomo del giorno

Dopo cinque giorni sempre all’attacco, Simon Carr coglie il secondo successo da professionista, il più importante. Ventiquattro anni, alla terza stagione con la Ef, fin qui aveva vinto una corsa minore in Spagna nel 2020: in questa stagione ha chiuso al secondo posto la cronosquadre all’Uae Tour in febbraio.

La corsa

Senza il russo Vlasov, ritiratosi da settimo in classifica per correre domenica la Liegi, il gruppo comincia a darsi battaglia fin dalla prima salita: scappano in tre, raggiunti da altri venti, poi al chilometro 65 si forma la fuga giusta di una ventina di uomini dalla quale uscirà il vincitore. Decisivo il guizzo sulla salita finale di Riomolino a una trentina di chilometri dall’arrivo, che consente al britannico di staccare i compagni d’avventura e arrivare da solo al traguardo.

Le parole

Ovviamente felice Tao Geoghegan Hart, che ringrazia in italiano chi si congratula con lui per il successo in questo Tour of the Alps, dove nessuno aveva mai guidato la classifica dal primo all’ultimo giorno come è riuscito a lui. ‘Sono molto contento, è stata una bella settimana, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, anche oggi abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti controllando la corsa. Ora vado a casa (vive a Andorra, ndr), mi riposerò, poi penserò al Giro. Domenica guarderò la mia fidanzata Lotte (difensore dell’Arsenal, ndr), impegnata nell’andata della semifinale di Champions femminile. Questa vittoria non cambia il mio ruolo in squadra, sono convinto che quello che dai prima o poi ti viene restituito’.

Le pagelle:

Geoghegan Hart 10

Vince le prime due tappe, nelle tre successive amministra il vantaggio, scortato da un team invidiabile. Esce dalle strade dell’Euregio con la certezza di poter correre un Giro da protagonista e non è poco.

Tour of the Alps 9

Tappe interessanti, una bella classifica onorata dai corridori più forti, un organizzazione da prendere a modello, che non ha nulla da invidiare a corse più importanti, a cominciare dal Giro: non a caso, anche questa si chiama Tour…

Thomas 8

Il signor G collauda la gamba per il Giro facendo l’assistente maggiore a Geoghegan Hart: un bel modo di allenarsi e di fare gruppo in vista dell’esame rosa, dove l’ex re del Tour tornerà a calarsi nel ruolo di punta.

Fortunato 7

Migliore dei nostri in classifica, dove chiude al quinto posto, viaggia sempre al passo dei più forti: non è ancora al top come forma, ma dalla sicurezza e tranquillità con cui corre fa intuire di poter togliersi qualche soddisfazione al Giro.

Pellizzari 7

A diciannove anni non ha paura a metter fuori la testa, arrivando a sfiorare il successo di tappa. Corre per tutta la settimana all’attacco, mostrando qualità che in un futuro non lontano gli consentiranno di far bella figura in un grande giro.

Vlasov 5

Centra un secondo posto di tappa senza dar mai l’impressione di essere irresistibile in salita. Settimo in classifica, lascia in anticipo per andare a correre la Liegi, non onorando questa corsa come merita.

Le classifiche

Ordine d’arrivo quinta e ultima tappa Cavalese-Brunico di 145 km: 1) Simon Carr (Gbr, Ef) in 3h 43’ 28’’ (media 38,798), 2) Steinhauser (Ger) a 53’’, 3) Fabbro st, 4) Lipowitz (Ger) a 55’’, 5) Kulset J. (Nor) a 1’21’’, 6) Covili a 2’09’’, 10) Vendrame a 3’00’’, 15) Geoghegan Hart (Gbr) a 4’28’’, 44) Pozzovivo a 7’03’’.

Classifica finale: 1) Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos) in 19h 29’50”, 2) Carthy (Gbr) a 22’’, 3) Haig (Aus) a 28’’, 4) Cepeda (Ecu) a 36’’, 5) Fortunato a 38’’, 6) Kamna (Ger) a 45’’, 15) Thomas (Gbr) a 3’32’’, 17) Covili a 3’42’’, 21) Pozzovivo a 6’18’’.