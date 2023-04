Tortu, Desalu e Patta pronti per la 4x100 del 7 maggio, poi ballottaggio Melluzzo-Ricci

Bologna, 29 aprile 2023 - Si avvicina a grandi passi il debutto stagionale della 4x100 metri maschile. La staffetta azzurra, campionessa olimpica in carica, ha mancato al maschile l’approdo nella finale mondiale di Eugene 2022 e di conseguenza anche il primo requisito di accesso alla rassegna iridata 2023 in quel di Budapest. Le otto finaliste di un anno fa sono qualificate di diritto, mentre le altre otto accederanno grazie ai migliori tempi di qualificazione. Al momento gli azzurri sono fuori e la rincorsa al mondiale parte il 7 maggio nell’ambito dello Sprint Festival allo stadio Ridolfi di Firenze. In quella occasione sia la 4x100 maschile che quella femminile scenderanno in pista per testarsi in vista di Budapest 2023. C’è massima attenzione sui maschi, proprio per la necessità di ottenere un tempo utile per la qualificazione e tre componenti della staffetta sono già stati scelti.

Patta, Desalu e Tortu, poi ballottaggio

Il raduno degli staffettisti a Roma si è concluso venerdì e il grosso delle decisioni da parte dello staff tecnico sono state prese. Trequarti della staffetta che ha conquistato l’oro a Tokyo sono pronti per correre e sono Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, mentre non ci sarà Marcell Jacobs che ha pianificato un ingresso in gara posticipato a fine maggio o inizio giugno, motivo per cui il responsabile della velocità Filippo Di Mulo dovrà scegliere un altro componente per completare il quartetto. Neanche Samuele Ceccarelli, oro nei 60 indoor, sarà in gara nonostante abbia preso parte al raduno e il suo debutto sui 100 avverrà al Golden Gala di giugno. “Tre quarti della staffetta d’oro a Tokyo sono pronti per correre”, ha confermato il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo - “Sarà ballottaggio tra Matteo Melluzzo e Marco Ricci come secondo frazionista. La sessione di lavoro mi ha dato le risposte che cercavo, i ragazzi hanno trovato una buona intesa”. Matteo Melluzzo è un’altra delle giovani promesse della velocità, essendo classe 2002 ed avendo ottenuto il bronzo agli Europei Under 20 di Tallinn nel 2021 nei 100 e il bronzo anche nella 4x100, a cui si aggiunge un oro nel 2022 ai Giochi del Mediterraneo sempre in staffetta. Il suo personale sui 100 è di 10”25 ottenuto a Savona nel 2021. Marco Ricci ha un anno in più essendo 2001, ma i tempi sono di rispetto considerando il 6”70 sui 60 metri e il 10”30 sui 100 metri ottenuto a Vicenza nell’agosto scorso. La 4x100 azzurra si confronterà con una staffetta avversaria di grande rispetto, denominata Team Air, composta da tre atleti britannici come Reece Prescod, Adam Gemili e Jeremiah Azu. In gara ci sarà anche un’Italia B composta da atleti under 20. In gara ci sarà anche la staffetta 4x100 femminile, che invece a Eugene si è presa una grande finale mondiale con il record italiano in 42”71. In pista dunque Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana. “È una bella emozione ritrovarsi con le ragazze dopo le gioie del 2022 - il commento di Dosso - sto bene e non vedo l’ora di correre a Firenze”. La strada verso Budapest è tracciata. Leggi anche - Atletica, Ponzio costretto al ritiro