Star del cinema muto quando c’è il sonoro

Paolo

Franci

Perdere l’amore. Di gran parte della tifoseria. Della propria squadra si sussurra o, perlomeno, di qualche giocatore top. Di alibi, per carità, ne ha perchè correre e giocare concentrati andando sistematicamente a sbattere sugli spigoli tribunalizi, facile non è. Però Max è da un po’ sull’orlo di una crisi di nervi. Il battibecco con quelli del Napoli, dopo la bruciante sconfitta che lancia Spalletti verso l’ultima curva. Poi, quello con l’Inter in Coppa Italia. Anche qui con parole fuori dalle righe e lo sfogonello spogliatoio. Lui racconta che i suoi hanno la corazza, ma è vero che tutti gli obiettivi della stagione hanno fatto la fine della sabbia tra le dita, mentre le note cupe di una crisi che alla fine è tornata a galla, suonano stonate. Alibi? Sì, ma quel Vlahovic che pare suo fratello più scarso sembra figlio di un sistema di gioco che non valorizza nè lui Fede Chiesa, uno degli scontenti d’oro con Di Maria (che non vorrebbe mai riposare) o Milik che si ritrova sempre in seconda fila nonostante segni quanto Dusan. Altri alibi? Perdere Pogba. Perdere Chiesa. Però Max ha giocatori da bel gioco piegati al pragamatismo, compromesso che non può durare in eterno. O, meglio, di solito dura quando arrivano i risultati e alla Continassa, piazzarsi in Champions (penalizzazioni a parte) senza vincere nulla per due anni, beh. L’Europa League è l’ultima grande ferita. In finale c’è arrivata la Roma di Mou con una squadra di cerotti, non la Juve partita per primeggiare in Champions, finita nell’Europa di scorta e sbattuta fuori nonostante fosse la grande favorita con lo United. Oggi Max sembra una di quelle star del cinema muto nei giorni dell’avvento del sonoro.Due stagioni, zero titoli. Quel tutt’uno con i suoi ai tempi dei cinque scudetti è ormai pallidissimo ricordo e, allora- sono in molti a chiederselo - perchè insistere ancora su di lui?