Show di Egonu, terza Champions: "Torno in azzurro"

Un giorno forse capiremo per quale oscuro motivo Giovanni Guidetti non abbia ancora mai allenato la nazionale femminile italiana, e ovviamente il ct in carica Mazzanti non c’entra. Ma è clamoroso che un tecnico come il modenese, figlio, nipote e cugino d’arte, a 50 anni abbia vinto la sua sesta Champions League femminile, come è capitato ieri a Torino. Comunque un favore all’Italia l’ha fatto lo stesso, perché la Paola Egonu vista ieri è sicuramente un patrimonio che il volley azzurro ritrova con piacere: la campionessa ha messo a terra 40 punti nella finale che il Vakifbank ha vinto per 3-1 contro l’Eczacibasi, nel derby tra le due squadra di Istanbul per il trono d’Europa.

A fine partita ai microfoni del sito Volleyball.it la Egonu ha anche ufficializzato due ritorni: "Non vedo l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano, a Milano. Sono orgogliosa di aver concluso in questo modo la mia esperienza in Turchia, dove all’inizio non è stato facile perché eravamo una squadra nuova. I miei punti in finale? Devo ringraziare le mie compagne". E alla domanda fatidica sulla data del ritorno in azzurro, se saranno gli Europei che iniziano il 15 agosto all’Arena di Verona, la Egonu ha risposto: "Penso proprio di sì".

Doriano Rabotti