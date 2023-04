Sci, ultimi allenamenti per Goggia: a Kvitfjell test sui nuovi materiali

Bologna, 12 aprile 2023 - Non è ancora finita la stagione sugli sci di Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, quattro coppe di discesa e quest’anno la terza consecutiva, dopo una settimana di allenamenti a Livigno ne effettuerà un’altra a Kvitfjell in Norvegia dal 13 al 21 aprile. Sarà l’ultima sessione di lavoro prima della pausa estiva e delle vacanze, ma rappresenta una settimana di lavoro molto importante perché Goggia, assieme ad altri campioni del circus, testerà i nuovi materiali per la stagione 2023/2024.

Test con Atomic assieme a Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde

I test primaverili sono sempre molto importanti per i materiali della nuova stagione. La marca di sci di Sofia Goggia, cioè Atomic, testerà i nuovi sci sulle nevi norvegesi di Kvitfjell dal 13 al 21 aprile. Goggia partirà dunque per la Norvegia dove già nella giornata di mercoledì sarà in pista assieme a Mikaela Shiffrin, vincitrice della coppa generale, e di Aleksander Aamodt Kilde, campione delle discipline veloci esattamente come Goggia. Dopo una settimana di buoni allenamenti a Livigno, la bergamasca dunque affronterà una ultima sessione di allenamenti ma già propedeutica alla nuova stagione dopo aver vinto la quarta coppa del mondo di discesa. Proprio a Kvitfjell a marzo Goggia ha conquistato la sfera di cristallo di discesa con il secondo posto dietro la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, prima di essere beffata il giorno dopo in super g quando il cambiamento delle condizioni meteo la privarono di una importante vittoria in una disciplina in cui sta cercando di riemergere. Tra l’altro, la tappa norvegese è stata inserita quest’anno nel calendario femminile e dovrebbe essere riproposta anche per la prossima stagione, per cui sarà l’occasione per Goggia di testare nuovamente la pista Olumpiabakken. Sofia Goggia sarà accompagnata a Kvitfjell dal coach Luca Agazzi, alla sua seconda stagione al fianco dell’ex campionessa olimpica, e dallo skiman storico Barnaba Greppi.

La bergamasca dunque ha chiuso un'altra buona stagione sciistica, con cinque vittorie in discesa libera tra inizio dicembre e fine febbraio, anche se purtroppo ha steccato l'appuntamento con i mondiali di Meribel, ci riproverà nel 2025, e nella prossima stagione non ci saranno né Olimpiadi né rassegne iridate e la massima concentrazione sarà sulla Coppa del Mondo. L'obiettivo di Sofia è tornare competitiva anche in supergigante e soprattutto in gigante, per provare ad accumulare più punti in classifica generale e capire se, un giorno, potrà tentare l'assalto alla sfera di cristallo oggi dominata da Mikaela Shiffrin. Goggia è anche terza di sempre in Italia per vittorie di Coppa del Mondo con 22 successi in 8 stagioni (1 in più di Federica Brignone) dietro ad Alberto Tomba con 50 vittorie in 11 stagioni e Gustav Thoeni con 24 primi posti in 10 stagioni dal 1970 al 1980. Se Tomba la bomba appare irraggiungibile, l'altoatesino potrebbe invece essere raggiunto e scavalcato già la prossima stagione. Sofia ci proverà.