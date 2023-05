Patrese Junior super a Brands Hatch Batte pure Valentino

La sua crescita è costante. E a 17 anni i sogni sono sempre con l’acceleratore premuto al massimo. Un weekend molto positivo, l’ultimo in in Inghilterra, per Lorenzo Patrese (nella foto) figlio d’arte che segue alla lettera – e con profitto – i consigli di papà Riccardo, 256 Gp di Formula Uno con sei vittorie tra il 1977 e il 1993.

A Brands Hatch, su un circuito mitico, Lorenzo con il Team Tresor Orange by Attempo e la sua Audi GT3 R8 ha conquistato in gara-1 la sua prima vittoria di categoria, la Silver, nel Campionato Fanatec GT World Challenge Sprint insieme al compagno di squadra Alex Aka. Per dire quanto sia valido questo risultato, basta specificare che il duo si è messo dietro un certo Valentino Rossi.

In gara-2 (quella in cui Vale è arrivato secondo assoluto con la sua Bmw M4) l’equipaggio ottiene la quinta posizione, e con questi due risultati si colloca al vertice della classifica Silver del Campionato.

Prossimo appuntamento il 2 e 3 giugno nel circuito del Paul Ricard in Francia. Altra pista mitica, altri ricordi che non mancheranno di sfrecciare nell’animo di papà Riccardo, che come mamma Francesca sostiene la carriera di Lorenzo senza assilli. Il ragazzo ha scoperto relativamente tardi il motorsport, ma sta già lasciando il segno. A 17 anni è il più giovane a correre nel campionato Gt World Challenge.