Paola Egonu pronta a tornare in Nazionale: Europei e Olimpiadi nel mirino

Roma, 5 aprile 2023 - Paola Egonu sarebbe pronta a tornare in nazionale. La schiacciatrice azzurra avrebbe avuto un colloquio con il commissario tecnico Davide Mazzanti per programmare le prossime apparizioni in ottica Europei 2023 e Olimpiadi 2024. Egonu, che dalla prossima stagione tornerà a giocare in Italia in Serie A, indosserà di nuovo la maglia azzurra dopo il mondiale 2022 culminato con la medaglia di bronzo ma anche le polemiche per il colore della sua pelle.

A ottobre disse addio, stanca delle polemiche

Divenne virale il video estrapolato dai social dopo la fine del Mondiale in cui la schiacciatrice si era sfogata sul tema razzismo, lasciando intendere un addio definitivo alla nazionale a causa delle continue polemiche sul suo colore della pelle: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”, le parole di Egonu in presa diretta poi in parte mitigate dalle dichiarazioni ufficiali. A Sky, sempre dopo il Mondiale, Egonu lasciò trapelare il suo malumore con l’intenzione di prendersi una estate di riposo: “E’ sempre un onore indossare la maglia azzurra ma vorrei tanto una estate libera per riposare anche di testa. Mi fa sempre ridere leggere di persone che mi chiedono perché sono italiana, e allora penso ‘perché dovrei rappresentare queste persone?’". Da quel mondiale, chiuso dall’Italia al terzo posto, sono passati quasi sei mesi e per Egonu sembra tornato il momento di ritornare in nazionale, una svolta svuotata la mente dalle polemiche.

Salterà la Nations League, pronta per Europei e Preolimpico

Il suo ritorno non dovrebbe avvenire in Nations League che parte a fine maggio, sarà quella l’occasione per Mazzanti di testare nuove leve - compresa Ekaterina Antropova della Savino del Bene che sta ultimando le pratiche per diventare italiana - bensì in un percorso di preparazione verso gli Europei 2023. La rassegna continentale sarà organizzata da Belgio, Estonia, Germania e Italia dal 15 agosto al 3 settembre, con l’Italia inserita nel girone B con Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Svizzera, e che giocherà tutte le partite di questa prima fase tra Verona, Monza e Torino. Dopo gli Europei, da metà settembre, scatteranno anche i tornei preolimpici di qualificazione a Parigi 2024 e anche in quel caso Egonu dovrebbe essere in campo, con la speranza poi di cogliere una medaglia nella capitale francese. A Tokyo 2021 le azzurre tornarono a casa deluse con l’eliminazione ai quarti di finale per mano della Serbia e l’obiettivo è riscattarsi. Tra l'altro, la nazionale di Mazzanti viene da un biennio di grandi successi con l'oro europeo nel 2021 a Belgrado, sconfitta in finale la Serbia padrona di casa, e appunto il bronzo mondiale dell’anno scorso con la finalina vinta sugli Stati Uniti tre a zero. E con una Paola Egonu in più tutto può diventare possibile. La miglior giocatrice italiana, forse del mondo, è pronta a rivestirsi di azzurro per nuovi grandi successi. Sperando che le polemiche attorno alla sua figura cessino definitivamente.

