Freccia Vallone 2023, super Pogacar da 10. Le pagelle di Angelo Costa

Dopo Fiandre e Amstel, Tadej Pogacar vince anche la Freccia Vallone. Il fenomeno sloveno ha trionfato davanti a Mattias Skjelmose Jensen e Mikel Landa Meana. Quinto un ottimo Giulio Ciccone.

Freccia Vallone, le pagelle

10 a Pogacar

Dopo un buon allenamento di duecento chilometri, l’unico sforzo vero se lo concede nell’ultimo. Solo quello vale lo spettacolo, e che spettacolo: sul muro di Huy mescola potenza e leggerezza, l’ennesimo volo di una stagione che conta 12 vittorie in 18 giorni di gara. Prova solo un brivido, quando Janssen gli cade davanti a venti chilometri dal traguardo, poi regala brividi: sicuramente lo farà anche domenica alla Liegi, inseguendo una storica tripletta.

9 a Skjelmose

Il bimbo danese, classe 2000, vincitore di un giro del Lussemburgo, è quello che resta più vicino al marziano Pogacar. Non sbaglia niente, ha solo un briciolo di potenza in meno: soprattutto, conferma di meritare un posto fra gli astri nascenti di questa straordinaria generazione. Ottavo all’Amstel, secondo alla Freccia: domenica alla Liegi bisognerà tener d’occhio anche lui.

8 a Ulissi

Avrebbe le qualità per giocarsi la vittoria, ma il suo compito è sacrificarsi per il leader Pogacar. E’ impeccabile nel farlo: è lui a sobbarcarsi il lavorone che consente al fenomeno sloveno di presentarsi ai piedi del muro di Huy proprio come vuole, pronto allo sparo. Regìa perfetta, la sua: c’è anche questo nell’ennesimo trionfo di un fuoriclasse.

7 a Landa

Degli scalatori da grandi giri che provano a interpretare bene questa classica, è quello che ottiene di più, Pogacar a parte: sale il muro di Huy con regolarità più che con esplosività, è bravo a non cadere nella tentazione di inseguire lo sloveno quando decolla. Fidandosi dell’esperienza, raccoglie uno dei migliori piazzamenti in carriera in una classica dopo il terzo posto all’ultimo Lombardia.

7 a Ciccone

Migliore dei nostri, centra un quinto posto che fa morale sulla strada del Giro. Lo costruisce con freddezza, piazzandosi alle spalle di Pogacar all’inizio del muro finale: come tutti gli altri non riesce a saltare lo sloveno, ma è abile a non perdere la posizione fino al traguardo.

4 a Pidcock

"Non ero in giornata, mi mancava esplosività”, racconterà al traguardo il britannico, disperso intorno al ventesimo posto dell’ordine d’arrivo. Eppure le premesse sembravano buone: a tratti il buon Tom mette al lavoro i compagni, facendo ipotizzare un piano d’attacco finale. Niente da fare: dalle Strade Bianche in poi, complice anche la caduta alla Tirreno, il Superman del Regno Unito sembra aver esaurito i suoi poteri…

2 a Powless

Non è il rendimento che merita il voto basso, bensì la propensione alle cadute: in terra all’Amstel, ruzzola anche alla Freccia, finendo nel capitombolo che invece Pogacar evita con destrezza. Due indizi non sono ancora una prova, l’unica certezza è che l’americano butta via in pochi giorni due corse in cui avrebbe potuto recitare da primattore.