Olimpiadi 2026, Wierer non scioglie le riserve: “Ancora una stagione e poi deciderò”

Bologna, 21 aprile 2023 - Nel 2026 avrà 36 anni e a quest’età il fisico va centellinato e programmi a lungo termine è difficile farli. Dorothea Wierer ha deciso di continuare la sua carriera agonistica ancora per una stagione, ma in ottica Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non ha ancora sciolto le riserve. L’altoatesina non ha mai vinto un oro olimpico, ma ha comunque conquistato tre bronzi, mentre ai mondiali vanta addirittura dodici medaglie con quattro ori, cinque argenti e tre bronzi. In più, a coronamento di una grande carriera, anche due coppe del mondo nel 2019 e nel 2020. Insomma, quando si parla di Wierer bisogna anche parlare di campionessa ai massimi livelli mondiali e proprio per questo il biathlon azzurro spera in una sua partecipazione alle Olimpiadi di casa, ma tuttora non è stata presa una scelta definitiva.

Wierer: “Proseguo un anno, poi vediamo”

Più volte in questi anni si è parlato di ritiro per Dorothea Wierer ma in realtà la biatleta nata a Brunico ha sempre trovato la motivazione per proseguire nonostante i tanti e importanti successi. Ma a 33 anni la carriera non è più così lunga e il 2026 è lontano: Wierer non fa programma a lungo termine. “Non riesco a pensare al 2026, è ancora lontano - le sue parole a Inbici in occasione della tappa di Brunico al Tour of the Alps - Per ora ho deciso che faccio ancora una stagione e poi vediamo. Sicuramente le Olimpiadi in casa saranno un evento spettacolare ma ancora non so se ci sarò come atleta o come tifosa”. Quando si arriva a una certa età agonistica diventa importante ascoltare il propri corpo, le proprie motivazioni, capire se c'è ancora la possibilità di competere ad alto livello e poter essere in grado di lottare per le medaglie: “Nello sport di alto livello le cose possono andare bene o male, quindi devi sperare di avere buona condizione e buona salute”, il commento di Wierer che delegherà al suo fisico la decisione su Milano-Cortina. In ogni caso, le Olimpiadi in Italia sono una opportunità in termini di investimenti, strutture e creazione di un sistema di lavoro che possa far crescere giovani talenti: “La cosa importante sono gli investimenti e le strutture che potranno essere utilizzate anche successivamente, un vantaggio per gli atleti più giovani. In generale sarà una Olimpiade strana perché gli sport sono divisi tra diverse località, ma è stato giusto legare alcuni territori a sport di riferimento, come appunto Anterselva col biathlon o il Trentino per lo sci di fondo”. Per quanto riguarda Dorothea Wierer, appuntamento a fine stagione 2023/2024 per una decisione definitiva, anche sulla base dei risultati che avrà ottenuto che le faranno capire il livello di competizione del suo corpo. Leggi anche - Biathlon, super Wierer ad Anterselva: trionfo nella sprint