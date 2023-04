Liegi-Bastogne-Liegi 2023, la carica di Pogacar: “Sono motivato, ma occhio a Evenepoel”

Roma, 22 aprile 2023 - La stagione delle Classiche sta per lasciare spazio a quella dei Grandi Giri: prima però c'è da vivere l'emozione della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, corsa che domenica 23 aprile con ogni probabilità si risolverà in un duello tra due fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Le dichiarazioni di Pogacar

I favori del pronostico, con buona pace del vincitore in carica, pendono dalla parte dello sloveno, che ha la possibilità di completare lo storico tris nel Trittico delle Ardenne riuscito nella stessa stagione ai soli Davide Rebellin e Philippe Gilbert. Come da consuetudine, il fenomeno dell'UAE Team Emirates non ha nascosto le proprie ambizioni, cullate fin dalle prime pedalate della stagione. "Dopo la Parigi-Nizza mi sono concentrato sulle Classiche e le cose sono andate bene. Non so ancora in che condizione sarò domenica: lo scopriremo solo in strada, ma di certo mentalmente sto bene e sono motivato". Nessuno aveva grandi dubbi al riguardo: probabilmente neanche il rivale numero uno, nonché vincitore in carica della Doyenne. "Io ed Evenepoel non abbiamo gareggiato molto l'uno contro l'altro. Ho molto rispetto per lui e so che sarà una sfida divertente nel contesto di una corsa ricca di salite in cui può succedere di tutto. Occhio però perché ci saranno tanti altri corridori forti e Remco è in parte già concentrato sul Giro: io in quel periodo invece riposerò". Per il grande dispiacere degli appassionati italiani, che sperano di poter ammirare presto sulle proprie strade le gesta del corridore con il ciuffo, che non nasconde di 'invidiare' qualche qualità di Evenepoel. "Mi piacerebbe avere la sua aerodinamica che lo rende molto forte in pianura. Anche per evitare uno sprint in cui potrò essere meno veloce di lui, domani dovrò provare a partire da solo: per me risulta più facile vincere così e ho intenzione di provarci in una delle corse più belle del calendario, nonché la mia prima Monumento. Grazie alla Liegi-Bastogne-Liegi ho scoperto di poter far bene nelle Classiche: anche per questo vorrei vincerla ancora prima di concedermi un periodo di riposo in vista del resto della stagione".

Le dichiarazioni di Evenepoel

L'altra metà del duello più atteso è Evenepoel, che rispetto allo sloveno gioca la carta della pretattica. "Vincere questa corsa mi ha dato tanta fiducia nei miei mezzi: amo correre qui, a maggior ragione con la maglia iridata, che mi darà ancora più stimoli e forza domenica. Qualsiasi sarà il risultato però da lunedì girerò pagina e mi metterò al lavoro in vista del Giro d'Italia, che è l'obiettivo principale della mia stagione: domani spero di vincere - continua il belga - ma, a prescindere dall'esito della corsa, metterò benzina nelle gambe per le prossime settimane". Sarà proprio così oppure da parte di Evenepoel c'è solo la voglia di nascondersi un po' dietro le larghe spalle di Pogacar? Lo si scoprirà nelle prossime ore: sempre a meno del blitz di qualche terzo incomodo a sorpresa.

