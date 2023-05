LeBron James shock: "Ritiro? Chissà"

"Ho molto da pensare, sulla possibilità di contiuare con il basket" così si è espresso un deluso Lebron James al termine di gara 4 nella finale di Western Conference. Partita che ha regalato la prima finale NBA a Denver. 40 punti 10 rimbalzi e 9 assist, queste le statistiche di Lebron James che a 38 anni ha dimostrato di essere ancora un fattore sul parquet. Il rammarico per non aver centrato il suo quinto anello personale è tanto. Mancano ancora due stagioni per vedere coronato il sogno di giocare con il figlio Bronny, elegible al draft 2024-25 ma per il momento è tempo di riflessioni in casa James. Quest’anno Lebron ha battuto il record di punti della storia NBA e potrebbe aver dato tutto alla lega.