Igor Novara, una vittoria per Julia Ituma

Chieri (Torino), 19 aprile 2023 – Il risultato in fondo contava poco, ma aver vinto con la morte nel cuore è una dimostrazione di incredibile forza umana ancora prima che sportiva. L'Igor Novara tornava in campo stasera nei playoff del campionato di A1 femminile di volley per la prima volta dopo la tragedia di Julia Ituma, e lo ha fatto con comprensibile commozione delle giocatrici e dei tifosi. Striscioni per ricordare 'Titu', come era soprannominata la diciottenne milanese di origini nigeriane, scritte sulle maglie e sulle braccia, un fiocco nero in segno di lutto, un mazzo di fiori deposto sulla panchina della formazione allenata da Lavarini.

Per due set (25-17, 25-19 per Chieri) le lacrime hanno preso il sopravvento e l'Igor si è trovata sotto molto presto nel punteggio della prima gara dei quarti. Poi qualcosa è scattato dentro Bosetti, Chirichella e compagne, che hanno ribaltato il match vincendo i set 25-22, 25-18 e dominando il tie-break 15-8. Il modo migliore per ricordare Titu.