Golf Pro Tour, a Lipparelli la Pro Am

La prima volta dell’Italian Pro Tour al Croara Country Club. Sul percorso di Gazzola (PC) si disputa dall’8 al 10 giugno il Croara Alps Open, secondo evento stagionale del circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy. Alla gara, inserita anche nel calendario dell’Alps Tour, prenderanno parte quasi tutti i migliori giocatori attuali a garanzia di uno spettacolo dove non mancheranno interessanti spunti tecnici. Con fari puntati anche su tanti giovani interessanti che provano a farsi strada verso gli altri due tour continentali.

Il torneo è stato anticipato dalla Pro Am del Croara Alps Open, che è stata vinta con “meno 31” dal team del pro Edoardo Raffaele Lipparelli con i dilettanti Gianni Carini, Nicola Cavanna e Giancarlo Braghieri. Al secondo posto con “meno 30” la squadra di Andrea Romano con Pietro Boninsegna, Manolo Guindani e Roberto Ballarini e al terzo con lo stesso score, ma peggior punteggio sulle ultime tre buche, quella di Riccardo Bregoli con Luigi Montini, Tommaso Toscani e Franco Ferrari. In quarta posizione con “meno 28” la compagine di Federico Livio con Alberto Molteni, Micaela Pastorino e Annarita Carpanelli e al quinto con “meno 26” la formazione di Enrico Di Nitto con Carlo Maria Masoero, Andrea Corda e Vincenzo Scaletti.

Si è giocato con la formula “Tour Scramble - net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica sono stati conteggiati solamente birdie, eagle ed eventuali albatross.

In campo 13 tra i top 15 della money list - Di sicura qualità il field dove tra i 144 partenti (71 italiani), in rappresentanza di 16 nazioni, vi saranno 13 tra i primi 15 della money list, compresi quattro italiani. Favoriti i tre vincitori stagionali, l’irlandese Ronan Mullarney, secondo nell’ordine di merito, l’inglese Jack Floydd (n. 3) e lo spagnolo Quim Vidal Mora (n. 4), ma hanno identiche chance gli alti sei nella top ten che seguono: il francese Oihan Guillamoundeguy, Enrico Di Nitto, gli olandesi Davey Porsius e Lars Keunen, l’iberico Asier Aguirre Izcue e Gianmaria Rean Trinchero. Assente il numero 1, l’olandese Kiet Van Der Weele, vincitore di tre delle prime sei gare dell’Alps Tour 2023, impegnato questa settimana sul Challenge Tour, dove saliranno i primi cinque della money list a fine anno e tra i quali lui praticamente si è già garantito un posto con notevole anticipo.

Numerosi gli azzurri in grado di proporsi per una prestazione di rilievo tra i quali ricordiamo Andrea Romano (n. 12) e Cristiano Terragni (n. 13), Edoardo Raffaele Lipparelli, Luca Cianchetti, Michele Ortolani e Philip Geerts. Senza dimenticare Ludovico Addabbo e Andrea Saracino, i migliori nel precedente Open de la Mirabelle d’Or (settimi). Tra i dilettanti Mattia Comotti e Flavio Michetti proveranno a replicare le buone prove fornite fino ad ora.

Formula di gara e montepremi – Il Croara Alps Open si disputerà sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro.

Il percorso - Il percorso è nato nel 1976. Originariamente di 9 buche, disegnate da Raffaele Buratti, e poi ampliato a 18 da Marco Croze, da un lato è costeggiato dal fiume Trebbia, da cui prende il nome la valle, e dall’altro da un bosco secolare di querce. Di rara bellezza gli scorci panoramici, sia di carattere naturalistico che storico-architettonico (per tutti la vista dello splendido Castello di Rivalta).

Prima sede dell’Open d’Italia Femminile nel 1987, il campo, nel bel mezzo del quale sorge una villa del ‘600, ricco di insidie naturali e di ostacoli appositamente creati, richiede massima concentrazione ad ogni colpo.

I Partner – L’Italian Pro Tour 2023 ha il supporto di DS Automobiles (Main Partner); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Rinascente e Poste Assicura (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner); Sport Senza Frontiere Onlus (Social Partner). Official advisor: Infront Italy.