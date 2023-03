Golf, Molinari prologo di Masters

Valero Texas Open con obiettivo Masters Tournament. A San Antonio, in Texas, si disputa al TPC San Antonio (Oaks Course) dal 30 marzo al 2 aprile il torneo che anticipa il primo Major stagionale. Torna in campo Francesco Molinari, dopo una pausa di due settimane, con l’intento di ottenere un buon risultato e di mettere a punto i dettagli del gioco per affrontare poi al meglio l’impegno ad Augusta (6-9 aprile, Augusta National, Georgia) dove fu grande protagonista nel 2019.

Hanno preferito prendersi una settimana di riposo quasi tutti i big tanto che dei primi 20 della classifica mondiale sarà presente soltanto l’inglese Tyrrell Hatton, numero 17 del ranking.

Difende il suo unico titolo conquistato sul PGA Tour lo statunitense John Michael Spaun (detto J.J.), 32enne di Los Angeles (California), in un buon contesto che comprende, tra gli altri, i connazionali Rickie Fowler, Chris Kirk e Matt Kuchar, secondo lo scorso anno insieme all’australiano Matt Jones, assente nell’occasione, il giapponese Hideki Matsuyama, il coreano Si Woo Kim, l’austriaco Sepp Straka, l’australiano Cam Davis e l’inglese Matt Wallace, 32enne di Hillingdon, quattro titoli sul DP World Tour, che la scorsa settimana ha firmato il suo primo successo sul circuito nel Corales Puntacana Championship. Oltre a Spaun, vi saranno altri sei past-winner: il canadese Corey Conners (2019), alla vigilia indicato tra i possibili protagonisti, gli americani Andrew Landry (2018), Kevin Chappell (2017), Charley Hoffman (2016), Jimmy Walker (2015), vincitore di un Major (PGA Chamspionhip, 2016), ma in tempi migliori, e lo scozzese Martin Laird (2013).

Il torneo, nato nel 1922, è giunto alla 92ª edizione. E’ il sesto evento più longevo della storia, il terzo del PGA Tour e il più lungo disputato nella stessa città. E’ noto per i punteggi bassi che quasi sempre si realizzano, tuttavia è difficile vincerlo più volte. Due soli giocatori hanno fatto la tripletta, il mitico Arnold Palmer (la sola consecutiva dal 1960 al 1962) e Justin Leonard (con doppietta nel 2000 e 2001 e poi il terzo successo nel 2007). In sette lo hanno conquistato due volte, ma solo altri due di fila, Bill Mehlhorn (1928, 1929) e Zach Johnson (2008, 2009), il capitano nel Team USA alla Ryder Cup 2023 che non sarà presente, mentre parteciperà l’inglese Luke Donald, capitano del Team Europe. Il montepremi è di 8.900.000 dollari dei quali 1.602.000 andranno al vincitore che, se non altrimenti esente, riceverà l’ultimo invito disponibile per il Masters Tournament.

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 - Il Valero Texas Open sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2 ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 30 marzo e venerdì 31, dalle ore 22 alle ore 1; sabato 1 aprile e domenica 2, dalle ore 19 alle ore 24.