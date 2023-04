Golf, Migliozzi seconda prova in Oriente

Il DP World Tour torna dopo circa un decennio nella Corea del Sud per la disputa del Korea Championship (27-30 aprile) dove Guido Migliozzi sarà l’unico italiano in gara. E’ il 18° torneo del circuito 2022-23, esclusi major e WGC, che fino a ora è rimasto sempre fuori dall’Europa e che vi debutterà la settimana prossima in occasione del DS Automobiles 80° Open d’Italia in programma dal 4 al 7 maggio al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro della Ryder Cup 2023 (29 settembre - 1 ottobre).

Sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club, a Incheon, nell’evento organizzato in collaborazione con il Korean Tour, Migliozzi proverà a confermare la buona condizione palesata nel precedente ISPS Handa -Championship in Giappone in un contesto che avrà tra i favoriti sei vincitori stagionali: lo spagnolo Jorge Campillo, gli inglesi Matthew Baldwin e Daniel Gavins, il tedesco Marcel Siem, il polacco Adrian Meronk e il francese Antoine Rozner. Altri possibili protagonisti il tedesco Yannik Paul, gli inglesi Oliver Wilson e Jordan Smith, gli spagnoli Rafa Cabrera Bello e Pablo Larrazabal, il danese Rasmus Hojgaard, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu e lo scozzese Robert MacIntyre che la prossima settimana difenderà il titolo nel DS Automobiles 80° Open d’Italia. Concorrenti, ma anche osservatori interessati, i due vice capitani del Team Europe di Ryder Cup, il danese Thomas Bjorn e il belga Nicolas Colsaerts.

Gli “europei” però non dovranno sottovalutare i giocatori di casa, perché saranno in campo quasi tutti i migliori a iniziare dai primi cinque della money list 2022, nell’ordine Yeong-su Kim, Yo-seop Seo, Bi-o Kim, Jeong-woo Ham e Yong-jun Bae. Vi saranno altri money winner quali Tae-hoon Kim (2020), Kyong-jun Moon (2019) e Hyung-joon Lee (2018) e i vincitori dei primi due tornei stagionali del circuito, Gun-taek Koh e il dilettante Woo-young Cho. Elementi da non sottovalutare, dicevamo, pensando anche che Tom Kim, dominatore dell’ordine di merito 2021, è ora n. 19 del World Ranking e gioca sul PGA Tour. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari (circa 1.820.000 euro).

Il torneo su Sky - Il Korea Championship sarà teletrasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su Now. Prima e seconda giornata, dalle ore 6 alle ore 11 su Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e su NOW.