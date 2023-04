Freccia del Brabante 2023, vince Dorian Godon. Tra le donne successo di Silvia Persico

Roma, 12 aprile 2023 - La Freccia del Brabante 2023 regala sorprese sia in ambito maschile sia femminile, con diversi nomi di spicco costretti ad assistere al successo di corridori sulla carta meno favoriti. Tra gli uomini a festeggiare è la Francia grazie a Dorian Godon: la stessa Francia che al mattino aveva assistito all'ennesimo forfait di Julian Alaphilippe a causa di un problema al ginocchio che lo terrà fuori causa anche dall'Amstel Gold Race 2023. Per le donne il tripudio è tutto italiano grazie alla grande vittoria in volata di Silvia Persico, che corona così una prima parte di stagione vissuta in continuo crescendo ma con soltanto dei piazzamenti a referto: questo almeno era lo scenario fino al primo pomeriggio di oggi.

La cronaca

Per il corridore dell'AG2R Citroen Team si è trattato di un successo cercato, voluto e ottenuto grazie a una grande caparbietà testimoniata dall'ingresso determinato nella fuga buona, quella nata dopo oltre un'ora di gara corsa a velocità folle. Nel drappello degli attaccanti figura anche Rémi Cavagna, il primo a provare a spezzare l'armonia per mettersi in proprio: a ruota del francese della Soudal Quick-Step si piazzano Ben Healy e poi proprio Godon, con la Lotto Dstny a tirare dalle retrovie un disperato tentativo di rimonta che poi di fatto non si sarebbe mai concretizzato. Così come non si concretizza l'affondo di Cavagna, che perde terreno su un tratto in pavé e guarda i due ormai ex compagni di fuga andare via e giocarsi la vittoria: a spuntarla è proprio Godon, che non si fa beffare dalla tattica attendista di Healy, che nell'ultimo km praticamente rimane piazzato a ruota del futuro vincitore della Freccia del Brabante 2023, bravo ad avere la meglio nonostante appunto la mancata collaborazione dell'irlandese. La fantastica giornata dell'AG2R Citroen Team non è finita qui: ad arrotondare il bottino ci pensa infatti il terzo posto al traguardo di Benoit Cosnefroy, mentre il miglior italiano è stato Andrea Bagioli, solo ottavo a dispetto dei favori del pronostico che lo vedevano piazzato in posizioni ben più nobili all'arrivo.

L'edizione femminile

E dire che la giornata per la spedizione italiana era cominciata alla grande: a vincere tra le donne era infatti precedentemente stata Silvia Persico, brava a regalarsi a Overijse il suo primo successo con la maglia dell'UAE Team ADQ. Per la bergamasca si è trattato di una vittoria ottenuta contro qualsiasi pronostico: in particolare quello che vedeva in pole position Demi Vollering, invece solo seconda alle sue spalle. Guai però a parlare di un exploit estemporaneo da parte della classe '97, che finora in stagione ha messo in carniere il terzo posto all'UAE Tour 2023, il sesto al Trofeo Alfredo Binda 2023 e il quarto al Giro delle Fiandre 2023. Un crescendo che si riallaccia a quanto raccolto l'anno scorso: in particolare il quinto posto al Tour de France 2022 e il bronzo al Mondiale 2022 alle spalle di Annemiek Van Vleuten (oro) e Lotte Kopecky (argento).

Leggi anche - Champions League, Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv