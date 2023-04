Morto Dario Acquaroli: Pasqua tragica per il ciclismo

Roma, 9 aprile 2023 – Pasqua tragica per il ciclismo italiano: Dario Acquaroli, uno dei più forti biker italiani di sempre, è stato trovato morto sulle montagne bergamasche, dove era andato a pedalare da solo come faceva d'abitudine.

A dare l'allarme sono stati i familiari, non vedendolo arrivare al pranzo di Pasqua, dove era atteso. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ritrovato in terra, privo di vita, su un tratto non impegnativo, circostanza che fa ipotizzare un malore come causa della morte.

Chi era Dario Acquaroli

Acquaroli aveva 48 anni, era originario di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo e aveva corso 19 mondiali con la Nazionale nel cross country e nella marathon, vincendo due titoli iridati e due europei negli anni Novanta, oltre a cinque campionati italiani. Chiusa l’attività nel 2008, era diventato manager nel mondo delle due ruote: attualmente era il responsabile marketing della Merida.