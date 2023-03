Ciclismo, paura in allenamento per Wout Van Aert

Roma, 30 marzo 2023 - Se c'è un nome impossibile da non includere nell'elenco dei favoriti di una corsa si tratta indubbiamente di quello di Wout Van Aert, il favorito numero uno anche dell'imminente Giro delle Fiandre 2023. Eppure, la marcia di avvicinamento del belga alla seconda Classica Monumento della stagione è tutt'altro che serena: colpa anche di una sessione di allenamento da brividi, con tanto di incidente sfiorato.

La ricostruzione

Il racconto di quei terribili momenti è affidato a Jan Bakelants, ex corridore praticamente fresco di ritiro. Il classe '86 ha descritto alcuni frangenti dei 138 km coperti insieme al fuoriclasse della Jumbo-Visma: il passaggio chiave di una vicenda che avrebbe potuto avere tinte nere riguarda il salto da una pista ciclabile non idonea alla velocità tenuta dai due (circa 45 km/h) alla sede stradale. Proprio in quell'attimo un camion con una betoniera, dopo aver suonato il clacson, ha tagliato la strada ai due atleti (accompagnati anche dal ciclocrossista Daan Soete) rischiando seriamente di investire Van Aert. Bakelants, ai microfoni del quotidiano Het Laatste Nieuws, ricorda quei terribili momenti dicendo di aver visto il compagno di allenamenti praticamente sotto le ruote del camion: invece, per fortuna, il corridore della Jumbo-Visma ha rapidamente virato verso il bordo della strada evitando il peggio ma non le solite polemiche relative alla sicurezza dei ciclisti. Polemiche che evidentemente non riguardano quindi solo l'Italia, dato che il tutto si è consumato durante una sessione che ha condotto i due da Herentals a Eindhoven.

Il precedente in Italia

Il dibattito però è più complesso di quanto possa sembrare. Uno dei motivi lo ammette proprio Bakelants, consapevole dei rischi corsi dal plotoncino nel momento in cui è stata abbandonata la pista ciclabile per aumentare la propria andatura: un comportamento non corretto che naturalmente non giustifica la reazione quasi assassina del camionista, che costringe così Van Aert ad aggiornare una speciale classifica personale. Per una volta non si tratta di quella relativa ai tanti successi inanellati in carriera dal fenomeno della Jumbo-Visma: in ballo ci sono i peggiori allenamenti dell'anno, se non della propria vita. Quanto successo tra Belgio e Olanda ridimensiona i fatti antecedenti la Milano-Sanremo 2023, vinta tra l'altro dall'acerrimo rivale Mathieu Van Der Poel: all'epoca, in Brianza, Van Aert disse di aver effettuato il peggiore allenamento dell'anno. Curiosamente, a ridosso di un'altra Classica Monumento, il belga torna a vivere un momento quasi drammatico durante una sessione su strada. Scampato per fortuna il pericolo, per tutti scocca l'ora di pensare al Giro delle Fiandre, con Van Aert che sogna di apporre il proprio nome nell'albo d'oro dopo quello appunto di Van Der Poel, che aveva vinto anche nel 2020. Per farlo potrà contare sul supporto di una squadra apparsa ultimamente più forte che mai, con in particolare Christophe Laporte chiamato a sdebitarsi dopo il 'regalo' ricevuto dal compagno nella recente Gand-Wevelgem 2023: per il francese a referto anche il successo nella Dwars door Vlaanderen 2023.

