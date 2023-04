Atletica, carica Tortu: “Voglio scendere sotto i 20” nei 200 metri”

Bologna, 20 aprile 2023 - Un obiettivo chiaro ed esplicito per Filippo Tortu nella stagione 2023: la finale mondiale dei 200 metri. Sfumata l'anno scorso a Eugene per pochi millesimi, l’ultimo atto iridato sarà l’obiettivo dello sprinter italiano in vista della rassegna di Budapest in programma dal 19 al 27 agosto. Il 2022 è stato buono per Tortu, ma non del tutto soddisfacente, perché oltre alla finale mondiale sfumata c’è stato anche un bronzo continentale che non ha reso felice Tortu, arrivato pronto per giocarsi una medaglia più prestigiosa. Il 2023 dovrà essere l'anno della consacrazione per lo sprinter sui 200 metri, sua nuova distanza di gara dopo una prima parte di carriera dedicata ai 100 e al muro dei dieci secondi abbattuto per primo in Italia.

Tortu: “Voglio la finale mondiale”

La preparazione di Filippo è totalmente incentrata sui mondiali, con un percorso di avvicinamento chiaro tra Golden Gala e anche staffetta. Tortu vuole quella finale sfumata ai mondiali di Eugene: “Mi ricordo tutto, ero in rimonta e avevo la percezione di essere dietro ma ho visto gli allenatori esultare e allora ho esultato anche io - le sue parole a Sport2U - Poi purtroppo sono usciti i risultati e ho visto Aaron Brown davanti a me. Diciamo che c’è stata amarezza”. Un mese dopo sono poi arrivati gli Europei e Tortu aveva ambizioni di medaglia pregiata, anche l’oro, ma alla fine ha conquistato un bronzo che non lo ha soddisfatto a pieno: “Avevo puntato gli Europei e ci sono arrivato anche più in forma dei mondiali - ancora Filippo - Credo che avrei potuto correre meglio rispetto a Eugene anche se in un Europeo conta il piazzamento piuttosto che il tempo. Avrei preferito vincere con un tempo più alto”. E quell’oro sfumato brucia ancora, sarà propellente per il 2023: “Sì brucia, ma è stata comunque una bella gara. Ora il mio obiettivo è scendere sotto i 20 secondi e arrivare in finale ai Mondiali di Budapest”. Per Filippo l’esordio in gara all'aperto è imminente, ma ancora non è stata decisa la location, e soprattutto sarà sui 100 metri per passare ai 200 in ottica Golden Gala: “Ancora non abbiamo deciso esattamente dove debuttare, ma sarà tra fine aprile e inizio maggio - il programma di Tortu - Dopo una settimana passerò ai 200 e sicuramente il Golden Gala sarà una tappa importante del mio calendario. Prima di Firenze il programma è fare tre gare”. Non solo 200, perché Tortu sarà membro fondamentale della staffetta 4x100 che è campionessa olimpica in carica ma reduce dalla delusione mondiale di Eugene. Due gli snodi fondamentali prima di agosto dove Tortu, Jacobs, Ceccarelli e gli altri cercheranno di trovare un buon tempo in ottica Budapest: “Intanto c’è da dire che la velocità italiana sta facendo ottime cose, prima eravamo in 5 contati adesso invece siamo in 10 e tutti competitivi - il commento di Tortu - Per quanto riguarda il programma il 7 maggio ci sarà la Coppa Europa a Firenze dove cercheremo il minimo per la qualificazione mondiale, poi il 9 giugno saremo al Meeting di Parigi”.

