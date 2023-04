Atletica, Ponzio si ritira: "Costretto a farlo"

Milano, 29 aprile 2023 - "Beh, le voci erano vere. Mi dispiace comunicare a tutti che, a malincuore, mi ritirerò con forza dall’atletica a tempo indeterminato. Questa non è una mia decisione, né quello che voglio fare, ma va oltre il mio controllo". Con queste parole, Nick Ponzio ha annunciato la conclusione della sua carriera. L'italo-americano, specialista del getto del peso, per il momento non ha chiarito i motivi di questo abbandono all'atletica. "Farò un video per spiegare tutto nella sua interezza così chiunque capirà molto presto, quando tutto sarà ufficializzato. Al momento - si legge nel messaggio social del classe '95, reduce dal quarto posto alla gara dei Drake Relay con la misura di 20,59 - sono stato spinto fuori dallo sport e non sono più ritenuto accettabile per gareggiare a livello professionistico per il prossimo futuro. Gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili per me sotto molti punti di vista, e lo si dimostra senza dubbio nelle mie esibizioni e nel mio sostentamento quotidiano“.

L'accusa

L'attacco di Ponzio prosegue. “Ho perso molte cose che una volta mi avevano reso completo e soddisfatto, ed è stato davvero l’anno più brutto della mia vita sino a questo momento. E’ davvero terribile quello che i poteri hanno deciso di fare agli atleti con le nuove regole che si sono prefissati per punire gli atleti per piccole violazioni, chiudendo però un occhio sulle circostanze attenuanti e le suppliche. Purtroppo non importa più cosa voglio o cerco di fare, e a loro non interessa più - ha sottolineato l'azzurro - Sembra che preferiscano vedere morire lo sport, squalificando i giovani talenti, piuttosto che vederli fiorire. Vorrei poter continuare ad essere “lo showman” per tutti voi, e farvi divertire a guardare il nostro amato sport col sorriso sul volto, ma in questo momento, chi controlla dice che non può essere così. Grazie a tutti di tutto. Spero che tutti voi abbiate apprezzato ciò che ho avuto da offrire, per il breve tempo che mi è stata data la possibilità di farlo“.

Chi è Ponzio

Ponzio ha origini italiane da parte del bisnonno Francesco, siciliano di Paceco, in provincia di Trapani. Cresciuto a Temecula, in California, ha iniziato con i lanci a 17 anni dopo aver provato molti sport, soprattutto il football americano, e alla University of Southern California è stato seguito dal tecnico Dan Lange. Ha superato i venti metri nel 2019 e si è spostato a Scottsdale, in Arizona, per allenarsi al Mesa Community College sotto la guida di Ryan Whiting, due volte campione mondiale indoor (2012 e 2014). Nel 2020 è riuscito a migliorarsi fino a 21.72 vincendo poi al Golden Gala di Roma. Ha ottenuto la cittadinanza italiana il 15 giugno 2021 e un paio di settimane più tardi ha conquistato il titolo tricolore agli Assoluti, prima di debuttare in azzurro alle Olimpiadi di Tokyo. Dall’ottobre del 2021 si è trasferito a Nashville, in Tennessee, diventando il coach di se stesso. Nel 2022 in meno di una settimana ha stabilito il record italiano indoor (21.61 al meeting di Belgrado, durato pochi giorni) e il personale all’aperto (21.83 in Coppa Europa a Leiria). Si è laureato in psicologia. Tra i suoi hobby c’è il sollevamento pesi, ma anche provare nuovi cibi e svolgere ogni tipo di attività all’aria aperta.

