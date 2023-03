Atletica, Crippa all’assaggio della Maratona: “Sono pronto, il fisico risponde bene”

Bologna, 30 marzo 2023 - Sarà il primo assaggio sui 42 chilometri e 195 metri. Yeman Crippa cercherà di capire se la maratona potrà rappresentare il suo futuro. L’appuntamento è fissato per domenica 2 aprile nella cornice di Milano dove il campione europeo dei 10.000 metri, e record man italiano della mezza maratona, amplierà il suo bagaglio tecnico alla ricerca di un buon tempo e di buone sensazioni al debutto sulla lunga distanza. Per Crippa un mese di ritiro in Kenya con i migliori atleti del mondo per preparare al meglio l’appuntamento e la buona notizia è che tutto il programma di allenamento è stato completato senza problemi.

Crippa: “Sono pronto, al trentesimo chilometro capirò”

Lo scopo di Yeman non è ovviamente vincere immediatamente una maratona, ma assaggiare la distanza, scoprire se potrà essere un pezzo importante del suo futuro agonistico di alto livello. ‘“Sì, lo scopo è testarmi e capire tante cose - le parole di Crippa a tre giorni dalla gara - Da quando sono in Italia ho iniziato ad avvertire la tensione ed è un fattore positivo perché sto iniziando ad entrare dentro la gara”. La preparazione è andata bene e Crippa crede di poter fare buone cose, c’è tanta attesa ma anche tanta emozione: “Non vedo l’ora di mettermi le scarpe e correre - la carica di Crippa - Sono convinto che si possa fare bene, non ci sono stati intoppi, ho fatto tutti i passi che servivano per arrivare pronto all’esordio e ho terminato un carico di lavoro completo”. Il ritiro di Crippa non è stato banale, nella Rift Valley in Kenya, insieme ai migliori africani, cioè corridori da 2h05’ in maratona, l'azzurro ha corso una media di 165 chilometri a settimana per un mese abbondante di lavoro: “Il mio fisico ha risposto bene agli allenamenti e non era scontato - racconta il ventiseienne delle Fiamme Oro - mi sono immerso totalmente nella realtà locale, come fossi un ‘keniano maratoneta’, riposando la domenica e con un massimo di 176 km settimanali e una media di 165-168 km, alternandoli a lavori in pista e in palestra. Ho corso con gente da 2h05, 2h06, ci siamo incoraggiati e ci aiutavamo a ‘controllarci’ di testa”. Alcuni dei compagni di lavoro di Crippa saranno con lui a Milano come lepri ma è già stata stilata una tabella dei tempi da tenere durante la maratona di domenica: “La cosa che mi interessa è arrivare al traguardo contento e capire se la maratona potrà essere il mio futuro, per ora abbiamo ipotizzato un passaggio alla mezza di 1h03 cercando di tenere un ritmo da 3 minuti a chilometro, ma sarà dal trentesimo chilometro in avanti che capirò le risposte del mio fisico”. L’Italia dunque gioca una carta importante per la maratona del futuro, anche se per questa stagione l’obiettivo di Yeman restano i mondiali di Budapest, ma con una preparazione così accurata la ricerca del tempo sarà basilare per stilare piani a lungo termine. L’appuntamento è fissato per domenica due aprile su Sky Sport Arena dalle ore 10 in poi.



