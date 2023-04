Atletica leggera, 4x100 a caccia dei mondiali. Jacobs: “Gruppo unito, ci stimoliamo a vicenda"

Roma, 26 aprile 2023 - Tre tappe fondamentali in ottica mondiali di atletica di Budapest. La staffetta azzurra 4x100, campionessa olimpica a Tokyo, non ha ancora ottenuto il pass per la rassegna iridata in Ungheria di agosto, e dovrà farlo percorrendo le tappe di Firenze il 7 maggio, Parigi il 9 giugno (Diamond League) e gli Europei a squadre del 23-25 giugno. Gli staffettisti si sono radunati per una settimana di lavoro a Roma allo stadio Paolo Rosi, allo scopo di arrivare pronti ai tre appuntamenti cardine della stagione, ma al debutto di Firenze mancherà quasi certamente Marcell Jacobs che ha lavorato con carichi di allenamento duri per un debutto in gara che arriverà a primavera inoltrata.

Jacobs: “Siamo uniti, proveremo i cambi”

Sono undici i convocati per il raduno di Roma, presenti tutti i big con l’aggiunta di Francesco Libera che è reduce dal 20”76 nei 200 metri.: Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Filippo Tortu (Fiamme Gialle). La stella resta Marcell Jacobs, ma il campione olimpico dei 100 non sarà al via il 7 maggio a Firenze per il Sprint Festival Relais dello stadio Ridolfi, mentre dovrebbe esserci Filippo Tortu, colui che completò la rimonta sulla Gran Bretagna in quel di Tokyo: “La staffetta è un gruppo unito, ai raduni lavoriamo bene e ci stimoliamo a vicenda - ha affermato Marcell - siamo tutti molto determinati a dimostrare che l’oro di Tokyo è stato meritato. Questa settimana proveremo molti cambi, poi toccherà al prof Di Mulo fare tutte le sue valutazioni. Sta per cominciare maggio e negli ultimi due anni è stato il mese in cui, per me, sono arrivate un po’ di problematiche: speriamo stavolta non sia così”. Il programma di Jacobs prevede un debutto in gara all'aperto più avanzato nel mese di maggio dopo l’argento indoor alle spalle del connazionale Samuele Ceccarelli: “Questa stagione è iniziata 'nì’, ma può finire al top, puntiamo tutto sul Mondiale. Debuttare il 7 maggio nel mio caso è troppo presto, vedremo se riuscirò a correre la staffetta a Parigi in Diamond League il 9 giugno”, ancora Marcell. L’altra novità è appunto Ceccarelli, entrato di prepotenza tra gli staffettisti dopo l’oro europeo dei 60 metri indoor. Ma sui 100 metri lo sprinter deve ancora testarsi ad alti livelli: "Quanto valgo sui 100 metri? Non lo so, li approccerò come ho fatto per i 60 metri. La mia prima gara sarà il 2 giugno a Firenze, al Golden Gala, e in base a come andrà vedremo quali potranno essere i prossimi appuntamenti”, le sensazioni di Ceccarelli. Ad oggi, per il 7 maggio a Firenze dovrebbero essere certi trequarti della staffetta oro olimpico a Tokyo, ovvero Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, mentre il raduno scioglierà probabilmente i dubbi sul quarto staffettista.

Per quanto riguarda i criteri di qualificazione a Budapest rimangono otto posti sui sedici a disposizione. Le finaliste di Eugene 2022 si sono guadagnate il diritto alla qualificazione e l’Italia, uscita in semifinale, dovrà ottenere il tempo necessario in un queste tre tappe prima dei mondiali. Attualmente, l’ultimo posto utile è quello della Turchia con 38”74 mentre l’Italia è ferma al 39”02 di Monaco nell’agosto scorso. C’è da considerare che l’Italia vinse a Tokyo in 37”50 conquistando l’oro olimpico con il quinto tempo all-time, motivo per cui ci sono fondate speranze di ottenere il minimo per i mondiali di Budapest.

