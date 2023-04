Atletica leggera, Asinga spaventa Kerley e Jacobs: battuto Lyles in 9”83

Roma, 25 aprile 2023 - Mentre Fred Kerley e Marcell Jacobs si stuzzicano a distanza, il mondo dell’atletica scopre Issamade Asinga. Diciottenne statunitense, Asinga si è messo in luce a Clermont in Florida correndo in 9”83 i 100 metri e sconfiggendo il due volte campione mondiale dei 200 Noah Lyles che ha corso in 9”92. Asinga rischia già di candidarsi a futuro protagonista dei prossimi mondiali di Budapest in agosto, andando a insidiare il duello tra l’americano Kerley e l’italiano Jacobs, con il primo campione mondiale e il secondo campione olimpico.

Asinga in 9”83 ventoso, è la seconda prestazione mondiale

Grande tempo per il diciottenne Issamade Asinga a Clermont, anche se non omologato a causa del forte vento. Più 2,6 m/s sulla pista di Clermont, il massimo consentito è 2, ma il tempo di 9”83 è il secondo di sempre in qualsiasi condizione per un atleta sotto i vent’anni. Il migliore resta un 9”77 di Trayvon Bromell, ma Asinga ha mandato un segnale inequivocabile dopo aver sconfitto il campione dei 200 Noah Lyles. La mancata omologazione non consente ad Asinga di prendersi la miglior prestazione mondiale del 2023 che dunque resta a Terrence Jones che ha scorso 9”91 il 15 aprile, di poco davanti ad Akani Simbine (9”92) e al giamaicano Oblique Seville (9”95). Al momento sono in sette gli atleti capaci di battere il muro dei dieci secondi, ma bisognerà aspettare i big che stanno programmando la loro stagione in ottica mondiali di agosto. Fred Kerley e Marcell Jacobs potrebbero scontrarsi al Golden Gala, ma lo sprinter azzurro deve ancora stilare un programma definitivo di gare e l’americano non è detto che sceglierà Firenze nel suo calendario. Queste settimane sono state all’insegna dell’allenamento intensivo per Marcell e il debutto in gara dovrebbe arrivare a maggio: il campione olimpico aprirà la sua stagione all’aperto dopo l’argento ai mondiali indoor alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli, con due obiettivi principali che sono i mondiali dei 100 metri e la 4x100, con l’Italia che è campionessa olimpica in carica. In attesa di scontrarsi in pista, e potrebbe avvenire solo ai Mondiali, la polemica tra Kerley e Jacobs prosegue a distanza. L’americano ha sminuito il livello di Jacobs criticandolo per le gare indoor ‘i veri atleti si vedono all’aperto’, l’attacco di Fred, che ha poi glissato sul duello a Budapest con Marcell, quasi come non lo considerasse suo rivale. E il campione olimpico non ha tardato a rispondere, pubblicando sui social una foto della finale olimpica di Tokyo con la scritta ‘dove e quando vuoi, ma ricordati che quando è davvero importante finisce così”. Rivalità incandescente, e anche Usain Bolt sembra apprezzare: “La pista si farà calda”, il commento dell’ex campione olimpico. Ma se tra i due litiganti spuntasse Asinga? Intanto, il diciottenne ha piazzato un 9”83 di tutto rispetto…

